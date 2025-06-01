Определились все участники клубного чемпионата мира по футболу
- 1.06.2025, 17:24
Турнир с участием 32 команд стартует 15 июня.
Клуб MLS «Лос-Анджелес» завоевал последнюю, 32-ю путевку на клубный чемпионат мира, победив в матче плей-офф мексиканскую «Америку» со счетом 2:1.
Победный гол в дополнительное время забил Дени Буанга с передачи Оливье Жиру.
За попадание в групповой этап турнира «Лос-Анджелес» получит $9,55 млн.
Список участников клубного чемпионата мира и состав групп определились еще в декабре 2024 года. Однако в марте ФИФА исключила из турнира мексиканский «Леон» из-за того, что им владеет та же компания, что и другим клубом из этой страны «Пачукой», также пробившейся на чемпионат.
Таким образом, освободилось одно из мест в группе D, где выступят английский «Челси», бразильский «Фламенго» и тунисский «Эсперанс».
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США, в нем впервые сыграют 32 команды.
Состав участников клубного чемпионата мира:
группа А: «Аль-Ахли», «Интер Майами», «Палмейрас», «Порту»;
группа B: «Атлетико», «Ботафого», ПСЖ, «Сиэтл Саундерс»;
группа C: «Бавария», «Бенфика», «Бока Хуниорс», «Окленд Сити»;
группа D: «Лос-Анджелес», «Фламенго», «Челси», «Эсперанс»;
группа E: «Интер», «Монтеррей», «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс»;
группа F: «Боруссия» Дортмунд, «Мамелоди Сандаунз», «Ульсан», «Флуминенсе»;
группа G: «Аль-Айн», «Видад», «Манчестер Сити», «Ювентус»;
группа H: «Аль-Хиляль», «РБ Зальцбург», «Пачука», «Реал» Мадрид.