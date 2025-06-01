В ВСУ показали «календарь вражеских потерь-2025» на востоке Украины 1.06.2025, 17:25

Минус 150 тысяч оккупантов.

С начала года и до 1 июня российские войска на востоке Украины понесли значительные потери в живой силе и технике. Военные обнародовали помесячную статистику, которая демонстрирует масштабы потерь РФ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин.

В операционной зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на востоке Украины с 1 января по 1 июня боевые потери российских войск в живой силе составляют почти 146 тысяч военных, а точнее - 145 675 человек.

В то же время известно, что с начала текущего года Россия потеряла:

танки - 1 016 единиц;

боевые бронированные машины - 1 862 единицы;

пушек и минометов - 4 994 единицы;

реактивные системы залпового огня - 115 единиц;

тяжелые огнеметные системы - 19 единиц;

автомобильная техника - 12 412 единиц;

специальная техника - 6 647 единиц;

самолеты - 1 единица;

вертолеты - 1 единица.

Подразделения Сил обороны всеми силами и средствами превращают российские танки, вооружение и бронетехнику в обгоревший металлолом.

Помесячные потери врага в 2025 году

Волошин рассказал о помесячных потерях российских оккупантов в операционной зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на востоке Украины с 1 января по 1 июня.

Январь:

личного состава - 35 431;

танков - 178;

боевых бронемашин - 459;

пушек и минометов - 657;

реактивных систем залпового огня - 9;

автомобильной техники - 2 009;

специальной техники - 1 172.

Февраль:

личного состава - 25 081;

танков - 294;

боевых бронемашин - 427;

пушек и минометов - 1 003;

реактивных систем залпового огня - 31;

тяжелых огнеметных систем - 4;

автомобильной техники - 2 341;

специальной техники - 1 220.

Март:

личного состава - 30 302;

танков - 234;

боевых бронемашин - 449;

пушек и минометов - 1 226;

реактивных систем залпового огня - 33;

тяжелых огнеметных систем - 3;

автомобильной техники - 2 423;

специальной техники - 1 455.

Апрель:

личного состава - 27 489;

танков - 197;

боевых бронемашин - 342;

пушек и минометов - 1 157;

реактивных систем залпового огня - 21;

тяжелых огнеметных систем - 7;

автомобильной техники - 2 912;

специальной техники - 1 542.

Май:

личного состава - 27 372;

танков - 113;

боевых бронированных машин - 185;

пушек и минометов - 951;

реактивных систем залпового огня - 21;

тяжелых огнеметных систем - 5;

автомобильной техники - 2 720;

специальной техники - 1 258.

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