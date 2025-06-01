В ВСУ показали «календарь вражеских потерь-2025» на востоке Украины
- 1.06.2025, 17:25
Минус 150 тысяч оккупантов.
С начала года и до 1 июня российские войска на востоке Украины понесли значительные потери в живой силе и технике. Военные обнародовали помесячную статистику, которая демонстрирует масштабы потерь РФ.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин.
В операционной зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на востоке Украины с 1 января по 1 июня боевые потери российских войск в живой силе составляют почти 146 тысяч военных, а точнее - 145 675 человек.
В то же время известно, что с начала текущего года Россия потеряла:
танки - 1 016 единиц;
боевые бронированные машины - 1 862 единицы;
пушек и минометов - 4 994 единицы;
реактивные системы залпового огня - 115 единиц;
тяжелые огнеметные системы - 19 единиц;
автомобильная техника - 12 412 единиц;
специальная техника - 6 647 единиц;
самолеты - 1 единица;
вертолеты - 1 единица.
Подразделения Сил обороны всеми силами и средствами превращают российские танки, вооружение и бронетехнику в обгоревший металлолом.
Помесячные потери врага в 2025 году
Волошин рассказал о помесячных потерях российских оккупантов в операционной зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на востоке Украины с 1 января по 1 июня.
Январь:
личного состава - 35 431;
танков - 178;
боевых бронемашин - 459;
пушек и минометов - 657;
реактивных систем залпового огня - 9;
автомобильной техники - 2 009;
специальной техники - 1 172.
Февраль:
личного состава - 25 081;
танков - 294;
боевых бронемашин - 427;
пушек и минометов - 1 003;
реактивных систем залпового огня - 31;
тяжелых огнеметных систем - 4;
автомобильной техники - 2 341;
специальной техники - 1 220.
Март:
личного состава - 30 302;
танков - 234;
боевых бронемашин - 449;
пушек и минометов - 1 226;
реактивных систем залпового огня - 33;
тяжелых огнеметных систем - 3;
автомобильной техники - 2 423;
специальной техники - 1 455.
Апрель:
личного состава - 27 489;
танков - 197;
боевых бронемашин - 342;
пушек и минометов - 1 157;
реактивных систем залпового огня - 21;
тяжелых огнеметных систем - 7;
автомобильной техники - 2 912;
специальной техники - 1 542.
Май:
личного состава - 27 372;
танков - 113;
боевых бронированных машин - 185;
пушек и минометов - 951;
реактивных систем залпового огня - 21;
тяжелых огнеметных систем - 5;
автомобильной техники - 2 720;
специальной техники - 1 258.