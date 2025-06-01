Зеленский назвал, кто возглавит делегацию Украины во время второго раунда переговоров с РФ 1.06.2025, 17:54

Переговоры пройдут 2 июня.

Украина будет участвовать во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел совещание с руководителями силовых и дипломатических ведомств накануне второго раунда международных переговоров, который состоится в понедельник в Стамбуле.

По его словам, главными приоритетами Киева являются: полное и безусловное прекращение огня, освобождение всех пленных и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Глава государства также подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы гарантировать защиту независимости, безопасности и суверенитета страны.

«Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», - отметил Зеленский.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Президент подчеркнул, что ключевые вопросы могут быть решены только на самом высоком уровне, поэтому Украина также готовится к потенциальной встрече лидеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com