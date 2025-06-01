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Зеленский назвал, кто возглавит делегацию Украины во время второго раунда переговоров с РФ

  • 1.06.2025, 17:54
Зеленский назвал, кто возглавит делегацию Украины во время второго раунда переговоров с РФ

Переговоры пройдут 2 июня.

Украина будет участвовать во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел совещание с руководителями силовых и дипломатических ведомств накануне второго раунда международных переговоров, который состоится в понедельник в Стамбуле.

По его словам, главными приоритетами Киева являются: полное и безусловное прекращение огня, освобождение всех пленных и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Глава государства также подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы гарантировать защиту независимости, безопасности и суверенитета страны.

«Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», - отметил Зеленский.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Президент подчеркнул, что ключевые вопросы могут быть решены только на самом высоком уровне, поэтому Украина также готовится к потенциальной встрече лидеров.

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