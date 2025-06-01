Зеленский назвал, кто возглавит делегацию Украины во время второго раунда переговоров с РФ
- 1.06.2025, 17:54
Переговоры пройдут 2 июня.
Украина будет участвовать во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Об этом сообщает Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский провел совещание с руководителями силовых и дипломатических ведомств накануне второго раунда международных переговоров, который состоится в понедельник в Стамбуле.
По его словам, главными приоритетами Киева являются: полное и безусловное прекращение огня, освобождение всех пленных и возвращение похищенных Россией украинских детей.
Глава государства также подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы гарантировать защиту независимости, безопасности и суверенитета страны.
«Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», - отметил Зеленский.
Украинскую делегацию на переговорах возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Президент подчеркнул, что ключевые вопросы могут быть решены только на самом высоком уровне, поэтому Украина также готовится к потенциальной встрече лидеров.