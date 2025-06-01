Паутина Малюка: что известно о впечатляющей спецоперации СБУ 6 1.06.2025, 18:16

9,266

Дроны из фур поразили более 40 российских самолетов.

1 июня СБУ провела масштабную операцию по уничтожению российских самолетов. По данным источников NV, было поражено более 40 самолетов, которые Россия использовала для атак на украинские города, в частности А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

NV рассказывает, что нужно знать о спецоперации СБУ, которая войдет в историю, и следит за новыми подробностями атаки.

Дроны из грузовиков

В середине дня 1 июня в российских Telegram-каналах начали появляться сообщения о том, что аэродром Оленья атаковали беспилотники, которые были привезены в Оленегорск на фуре и вылетали прямо из нее. Подписчики российских Telegram-каналов заявили, что фура, из которой вылетали беспилотники, стояла на заправке Роснефть.

По данным российских пабликов, водителя фуры задержали, но он, вероятно, мог не знать о грузе.

Из еще одной фуры вылетели дроны, атаковавшие аэродром Белая в Иркутской области РФ. Это подтвердил в своем Telegram-канале ее кубернатор Игорь Кобзев

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Российский Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео с телом мужчины, отметив, что это водитель грузовика, из которого вылетели дроны, и что он якобы был задушен.

На еще одном видео, опубликованном этим Telegram-каналом, женщина снимает фуру, из которой вылетали дроны, и мужчину, которого куда-то уводят и который, по ее словам, является водителем фуры.

Предположительно, видео с мертвым водителем было снято возле аэродрома Белая, а видео с задержанием водителя возле Оленьи.

Российский Telegram-канал Mash опубликовал видео взлета с грузовика в Иркутской области одного из дронов.

Спецоперация Паутина

Источники NV в спецслужбах сообщили, что 1 июня на российских аэродромах были поражены более 40 самолетов, которые каждую ночь атакуют украинские города, среди которых есть А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Спецоперация получила название Паутина.

Собеседники NV заявили, что российской авиации был нанесен ущерб на 2 миллиарда долларов.

Также NV получил видео, на которых видно, как российские самолеты горят на аэродромах. На одном из них слышен голос главы СБУ Василия Малюка. «Вот так прекрасно выглядит сейчас аэродром Белая. Стратегическая вражеская авиация», — говорит на этом видео Малюк.

Позже источники NV в спецслужбах уточнили, что в результате спецопреации Паутина был поражен 41 самолет российской стратегической авиации. По их словам, контролировал ход операции лично президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а реализовывал ее глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.

Источники NV подчеркнули, что с логистической точки зрения операция была сверхсложной, ее готовили более полутора лет. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики, под крыши которых были спрятаны дроны, когда домики уже были на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли и дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Также источники СБУ отметили, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине, поэтому если российские власти показательно кого-то задержат, это будет постановка.

Также источники NV предоставили фото подготовительного этапа спецоперации Паутина.

Сообщение о взрыве в Североморске

1 июня также прогремел мощный взрыв в Североморске Мурманской области России, где находится крупнейшая база российских ядерных подводных лодок.

Российский Telegram-канал Astra опубликовал видео взрыва якобы в Североморске, но позже уточнил, что на видео Оленегорск, а не Североморск.

Глава закрытого административно-территориального образования Североморск Владимир Евменьков заявил в своем Telegram-канале, что информация о взрыве якобы не соответствует действительности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com