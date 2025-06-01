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В Минске заработали пять локаций с бесплатными тренировками

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  • 1.06.2025, 18:29
  • 1,430
В Минске заработали пять локаций с бесплатными тренировками

Где их искать.

Все лето минчане смогут ходить на бесплатные тренировки в пяти локациях. «Онлайнер» показывает и рассказывает, где эти спортивные площадки и чем там можно заняться.

Бесплатные тренировки — это часть инициативы «Спорт для всех». Проект открыли сегодня в Парке 50-летия Великого Октября вместе с известной бегуньей Алиной Талай.

Остальные площадки для бесплатных занятий — в парке экстремальных видов спорта, парке имени Уго Чавеса, на пляже №4 Цнянского водохранилища и пляже Дрозды №2.

Минчанам предложат йогу, пилатес, беговые тренировки, мини-футбол, кроссфит, воркаут, стритбол и другие активности.

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