В Минске заработали пять локаций с бесплатными тренировками

В Минске заработали пять локаций с бесплатными тренировками1
- 1.06.2025, 18:29
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Где их искать.
Все лето минчане смогут ходить на бесплатные тренировки в пяти локациях. «Онлайнер» показывает и рассказывает, где эти спортивные площадки и чем там можно заняться.
Бесплатные тренировки — это часть инициативы «Спорт для всех». Проект открыли сегодня в Парке 50-летия Великого Октября вместе с известной бегуньей Алиной Талай.
Остальные площадки для бесплатных занятий — в парке экстремальных видов спорта, парке имени Уго Чавеса, на пляже №4 Цнянского водохранилища и пляже Дрозды №2.
Минчанам предложат йогу, пилатес, беговые тренировки, мини-футбол, кроссфит, воркаут, стритбол и другие активности.