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В Беларуси приготовили огромный шашлык

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  • 1.06.2025, 18:39
  • 2,056
В Беларуси приготовили огромный шашлык

Несли три человека.

Пока самые крупные фестивали лета только готовятся зажечь, в Волковысском районе тысячи людей собрались на «PROжарку». Там вчера приготовили самый большой шашлык в стране.

Все происходило на берегу водохранилища Хатьковцы. Организаторы собирались пожарить огромный четырехметровый шашлык — так и получилось.

Возможно, вы будете утверждать, что жарили на даче и побольше мяса, но именно шашлык от Волковысского мясокомбината сразу же занесли в Книгу рекордов Беларуси.

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