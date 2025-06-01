В Беларуси приготовили огромный шашлык 1 1.06.2025, 18:39

2,056

Несли три человека.

Пока самые крупные фестивали лета только готовятся зажечь, в Волковысском районе тысячи людей собрались на «PROжарку». Там вчера приготовили самый большой шашлык в стране.

Все происходило на берегу водохранилища Хатьковцы. Организаторы собирались пожарить огромный четырехметровый шашлык — так и получилось.

Возможно, вы будете утверждать, что жарили на даче и побольше мяса, но именно шашлык от Волковысского мясокомбината сразу же занесли в Книгу рекордов Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com