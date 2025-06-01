В Беларуси приготовили огромный шашлык

В Беларуси приготовили огромный шашлык1
- 1.06.2025, 18:39
- 2,056
Несли три человека.
Пока самые крупные фестивали лета только готовятся зажечь, в Волковысском районе тысячи людей собрались на «PROжарку». Там вчера приготовили самый большой шашлык в стране.
Все происходило на берегу водохранилища Хатьковцы. Организаторы собирались пожарить огромный четырехметровый шашлык — так и получилось.
Возможно, вы будете утверждать, что жарили на даче и побольше мяса, но именно шашлык от Волковысского мясокомбината сразу же занесли в Книгу рекордов Беларуси.