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СМИ: Трамп заранее знал о плане СБУ атаковать аэродромы дальней авиации России

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  • 1.06.2025, 18:47
  • 5,114
СМИ: Трамп заранее знал о плане СБУ атаковать аэродромы дальней авиации России

Представители Украины заранее известили администрацию президента США.

Президент США Дональд Трамп знал, что Украина планирует атаку на аэродромы дальней авиации в тылу РФ, которую Служба безопасности Украины совершила 1 июня. Об этом сообщило Axios со ссылкой на украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

По словам собеседника, представители Украины заранее известили администрацию Трампа о запланированной атаке.

Он рассказал, что разведчики запускали ударные дроны из грузовиков, которые тайно переместили поближе к российским авиабазам, в том числе вблизи Сибири. В результате атаки повреждено по меньшей мере 40 самолетов, среди которых – стратегические бомбардировщики, которые РФ использовала для нанесения авиаударов по украинским городам.

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