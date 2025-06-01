Соболенко победила неудобную американку с русскими корнями на «Ролан Гаррос»1
- 1.06.2025, 19:20
Белорусская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира.
Первая ракетка планеты из Беларуси Арина Соболенко обыграла 16-ю ракетку мира из США Аманду Анисимову в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции — 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась один час и 34 минуты.
Анисимова является крайне неудобной противницей для лидера мирового рейтинга: американка ведет по личным встречам с белоруской — 5-3.
В четвертьфинале Соболенко сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (7 ВТА), которая выбила россиянку Людмилу Самсонову (18 ВТА) со счетом 7:6, 1:6, 6:3.
«Ролан Гаррос»-2025 проходит с 25 мая по 7 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Cвентек.