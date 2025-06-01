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Соболенко победила неудобную американку с русскими корнями на «Ролан Гаррос»

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  • 1.06.2025, 19:20
Соболенко победила неудобную американку с русскими корнями на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира.

Первая ракетка планеты из Беларуси Арина Соболенко обыграла 16-ю ракетку мира из США Аманду Анисимову в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции — 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась один час и 34 минуты.

Анисимова является крайне неудобной противницей для лидера мирового рейтинга: американка ведет по личным встречам с белоруской — 5-3.

В четвертьфинале Соболенко сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (7 ВТА), которая выбила россиянку Людмилу Самсонову (18 ВТА) со счетом 7:6, 1:6, 6:3.

«Ролан Гаррос»-2025 проходит с 25 мая по 7 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Cвентек.

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