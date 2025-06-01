В Каракасе арестовали президента российско-венесуэльской торговой палаты 1.06.2025, 19:25

Полковника Романа Фроленко задержали вместе с группой казаков.

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало главу росийско-венесуэльской торговой палаты полковника Романа Фроленко вместе с группой казаков, сообщает Infobae. По данным издания, это произошло еще 15 мая. В российских госСМИ задержанного называют главой постпредства забайкальских казаков в Венесуэле. В его доме в Каракасе провели обыск.

Утверждается, что Фроленко попал в поле зрения контрразведки после того, как принял участие в открытии памятника Неизвестному солдату на 80-летие Победы в компании местной вооруженной группировки La Piedrita. Официальная причина задержания — подозрение в мошенничестве, однако власти Венесуэлы не предоставляли никаких деталей по этому поводу. Источники сообщают, что в течение нескольких лет полковник занимался теневым бизнесом в республике и был причастен к махинациям против предпринимателей, которым обещал помощь со сделками в России.

При этом собеседники издания утверждают, что об этом было известно давно, но никаких действий против Фроленко не предпринималось, пока он не начал «выдавать себя за дипломата». На встречах с представителями деловых и политических кругов он называл себя «членом команды президента России Владимира Путина» и настаивал, что именно через него следует решать все вопросы с Кремлем. В итоге действия полковника вызвали недовольство со стороны посла РФ в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, который посчитал, что казачий лидер узурпирует его представительские функции.

Официальных комментариев от российской стороны по поводу ареста Фроленко не поступало.

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