Стефанчук: СБУ провела операцию по обеспечению безъядерного статуса России 4 1.06.2025, 19:46

5,556

Киев нанес существенный удар по ядерному потенциалу России.

Украинские спецслужбы провели операцию, которая существенно ударила по ядерному потенциалу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Украины Руслана Стефанчука.

«Раньше у нас были чумаки, а теперь — дальнобойщики, которые доставляют что угодно в любую точку мира», - подчеркнул Стефанчук.

Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины провела блестящую операцию

«Ювелирная работа. Впечатляющие результаты. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку и всем, кто был причастен к этой операции по обеспечению безъядерного статуса государства-агрессора. Такая себе современная версия Будапештского меморандума — в действии», - отметил спикер.

В то же время он отметил, что нет слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com