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Стефанчук: СБУ провела операцию по обеспечению безъядерного статуса России

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  • 1.06.2025, 19:46
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Стефанчук: СБУ провела операцию по обеспечению безъядерного статуса России

Киев нанес существенный удар по ядерному потенциалу России.

Украинские спецслужбы провели операцию, которая существенно ударила по ядерному потенциалу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Украины Руслана Стефанчука.

«Раньше у нас были чумаки, а теперь — дальнобойщики, которые доставляют что угодно в любую точку мира», - подчеркнул Стефанчук.

Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины провела блестящую операцию

«Ювелирная работа. Впечатляющие результаты. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку и всем, кто был причастен к этой операции по обеспечению безъядерного статуса государства-агрессора. Такая себе современная версия Будапештского меморандума — в действии», - отметил спикер.

В то же время он отметил, что нет слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю.

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