Стефанчук: СБУ провела операцию по обеспечению безъядерного статуса России

Стефанчук: СБУ провела операцию по обеспечению безъядерного статуса России4
- 1.06.2025, 19:46
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Киев нанес существенный удар по ядерному потенциалу России.
Украинские спецслужбы провели операцию, которая существенно ударила по ядерному потенциалу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Украины Руслана Стефанчука.
«Раньше у нас были чумаки, а теперь — дальнобойщики, которые доставляют что угодно в любую точку мира», - подчеркнул Стефанчук.
Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины провела блестящую операцию
«Ювелирная работа. Впечатляющие результаты. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку и всем, кто был причастен к этой операции по обеспечению безъядерного статуса государства-агрессора. Такая себе современная версия Будапештского меморандума — в действии», - отметил спикер.
В то же время он отметил, что нет слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю.