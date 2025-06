В Минске прошла встреча фанатов Cadillac и Jaguar 2 1.06.2025, 20:07

В прошедшую субботу в Минске состоялась двойная встреча любителей Jaguar и Cadillac. Несколько десятков фанатов английской и американской марок объединились, чтобы отметить солнечный (наконец-то) день, поговорить об обслуживании и себя показать. «Онлайнер» рассказывает про интересные экземпляры на «сходке».

«Олды» на месте. Ретро-«Ягуары» на встрече

Проявим уважение к возрасту и начнем с самого почтенного участника выставки. Это Jaguar XJ (X308) 1988 года выпуска с 4-литровым V8. На нем приехал Дмитрий, руководитель клуба, хотя он признался: машина не его, а другого участника. Тот уехал за границу, а авто предложил выгулять, чтобы оно не скучало. Все-таки среди других «котиков» веселее.

Седан Jaguar с обозначением XJ выехал с конвейера еще в 1968 году, заменив собой сразу четыре отдельные серии седанов этой марки. Первое поколение продолжало выпускаться 24 года, претерпев два серьезных рестайлинга.

«Классический ягуаровский» вид имели еще четыре поколения. А вот пятое (кузов X351), вышедшее на рынок в 2010 году, отличалось абсолютно новым экстерьером.

— Как с запчастями на Jaguar? У нас в клубе есть человек, который занимается комплектующими, это его бизнес. Более того, такой человек не один. Они помогают участникам клуба с запчастями, уже знают, что нужно иметь в запасе. Я, например, закупил себе комплекты старых щеток на XJ и S-Type еще на несколько лет вперед. Запаял их в вакуум, чтобы лежали в сохранности. Что касается обслуживания, то у клуба также есть партнеры, к которым можно обратиться, — рассказывает Дмитрий.

К слову, белорусскому клубу Jaguar в прошлом году исполнилось 10 лет.

— Клуб для чего нужен? Для взаимопомощи! Все начиналось с разговоров про машины, запчасти, ремонт… Закончилось дружбой. Дружим между собой семьями, встречаемся. Каждую неделю в гости ходим. Сейчас в нашем чате 500 человек. И число постоянно увеличивается.

Всплыла в разговоре с руководителем клуба и волнующая всех «ягуарщиков» тема с неудачным (по мнению многих фанатов) ребрендингом марки. Перезагрузка Jaguar началась еще четыре года назад с подачи тогдашнего гендиректора компании JLR Тьерри Боллоре. Он решил перевести марку из премиум-сегмента в лакшери. В ноябре прошлого года компания опубликовала новые логотипы, а также проморолик, в котором автомобили не мелькали вовсе. «My Jag just lost 90% of it's value», — гласит один из самых «залайканных» комментариев под видео.

Говорят, сейчас Jaguar Land Rover ищет новое рекламное агентство после провального ребрендинга.

— Когда мы услышали, что компания якобы разорвала контракт с рекламным агентством — мы перекрестились! — шутит (или нет) Дмитрий. — Я люблю все «ягуары», хотя мне ближе старые машины. Может, потому что я сам не сильно молодой.

А вот еще один элегантный Jaguar на съезде: это XKR 1999 года. Он отличается повышенной мощностью по сравнению с базовой версией XK.

— Эта машина 20 лет простояла где-то там в огородах, — заочно презентовал нам ее руководитель клуба. — 28 тысяч км пробега! Первый владелец ее купил, потом уехал в Америку на две недели, но не вернулся. Сегодня это звезда нашего клуба.

Кабриолет Jaguar F-Type в редком цвете

Как сообщалось еще несколько лет назад, к 2025 году все новые автомобили Jaguar станут полностью электрическими. Оттого приятнее вживую «познакомиться» с выпущенными ранее еще «дэвээсными» спорткарами. Тем более в кузове кабриолет и в таком необычном и редком цвете.

На этом F-Type приехал участник клуба Юрий. Правда, он тоже не на своей машине, хотя активно ею пользуется. Мужчина продал свой собственный F-Type и сейчас ждет лимитированную версию R75 2024 г. в. Ее пообещал продемонстрировать на следующих «сходках», но пока говорим про бурого «красавца» 2019 года выпуска.

— Под капотом 3-литровый двигатель, 380 «лошадей», полный привод. Хотите лайфхак, как отличить трехлитровую версию от других? У нее сзади двойной выхлоп. Правда, есть умельцы, которые делают «обман».

Машина вся стоковая. Сочный коричневый цвет, не менее сочный коричневый салон. Я не знаю альтернатив по цене-качеству среди спорткаров.

— В Минске уже неделю ливни. Насколько кабриолет — рациональная покупка для Беларуси?

— Нелогичная, нерациональная, но ценители и любители, которые могут себе позволить такую покупку, они, безусловно, возьмут себе кабриолет.

Самый быстрый кроссовер Jaguar

Не обходим стороной кроссоверы, тем более такую яркую машину не заметить невозможно. Это F-Pace 2019 года, купленный у официального дилера.

— Здесь компрессорный 5-литровый V8 с заводскими 550 лошадиными силами. При этом мощность немного увеличена и снят ограничитель скорости (он «упирался» в 280 км/ч), — рассказывает владелец. — За 6 лет пробега наездил чуть больше 26 тысяч километров. Иногда межсервисный интервал не превышал 2 тысяч км!

Берегу авто, потому что оно редкое, очень эмоциональное. Дарит изумительные эмоции, даже когда ты просто утром к нему подходишь и видишь вживую — и за счета цвета, и за счет форм. Но самое интересное начинается после того, как нажимаешь кнопку «Старт».

Считаю, что здесь классно настроены шасси, стоят 22-е диски и разноширокая резина. Нет пневмоподвески, но за счет электронно-управляемых амортизаторов кроссовер не жесткий. В сравнении с одноклассниками едет быстрее, чем новый BMW X6M.

«Сел в Cadillac — и сразу влюбился». Как попасть в белорусский клуб «Кадиллак»?

Пока общались с «ягуарщиками», «кадиллаки» успели разрезать брендированный тортик и обсудить насущные вопросы с обслуживанием. Белорусский клуб Cadillac чуть моложе, чем клуб Jaguar. В этом году он отмечает семилетие, в нем 140 участников. Как рассказал Денис, руководитель клуба, началось все с того, что московские любители бренда решили создать белорусский чат.

— Здесь двухлитровый мотор, 276 л. с. Это заднеприводная версия. Машина комфортная и неприхотливая в обслуживании, — Денис рассказывает про свой ATS 2016 г. в., привезенный из США. — Но при этом на дороге привлекает внимание. Как я пришел к Cadillac? Продал свой Lexus и искал на замену что-то необычное. Сел в ATS — и сразу влюбился.

Cadillac ATS выпускался с 2012-го по 2019-й. В первый год выпуска признавался автомобилем года в США.

У нас есть клубные СТО. Что касается запчастей, то их чаще всего можно найти в Минске. Если чего-то нет — заказывается из Европы или в крайнем случае из Америки.

«Ест 18 литров, но езжу каждый день». 29-летний Cadillac Seville

Перейдем к «самой ретромодели» на встрече. Этот Cadillac Seville в топовой комплектации STS сошел с конвейера в 1996 году.

Среднеразмерный седан Cadillac Seville выпускался с 1976 по 2004 год в пяти поколениях.

— Ко мне в руки попал кузов без мотора и части подвески. 4,6-литровый двигатель V8 покупался отдельно и пересобирался, — рассказывает владелец авто Сергей. — Сколько авто ест? Литров 18, но я езжу на этом автомобиле каждый день — в том числе по рабочим вопросам. Мотор форсированный, на 300 «кобыл». Для старого «американца» это много, хотя для новой машины смешно звучит. Что с запчастями? Все под заказ: все есть в наличии, но только в Америке.

Я даже магнитолу не менял: мне знакомые привезли оригинальную кассету Metallica — слушаю ее через родную акустику.

Авто очень бодрое, хорошо держит дорогу за счет задней пневмоподвески и жесткой передней подвески. Еще оно тяжелое и низкое.

«За спойлер — $180». Тюнингованный Cadillac CTS

А этот Cadillac CTS aka — «сумасшедший апельсин» явно попал в руки к кому-то творческому. Владельца зовут Антон (у него есть небольшой блог), но он признался: цвет выбирала любимая жена. Еще один fun fact про супругу: она перевернула на крышу предыдущую машину пары — Chrysler 300C. Эту историю Антон рассказал без обиды на девушку, правда, сегодня она почему-то была на пассажирском сиденье: возможно, на встречу фанатов Cadillac они хотели доехать без приключений.

Cadillac CTS был представлен как замена модели Cadillac Catera в 2002-м. Выпускался вплоть до 2019-го. Перед нами второе поколение.

— Здесь 3,6-литровый двигатель LLT. Тюнинг пока что только внешний, собираю я ее уже два с половиной года: вместо панорамной крыши был панорамный пол… Я купил полностью новый пол, новую нишу багажника, лонжероны теперь из «нержавейки».

По экстерьеру переделал фары, выполнил полный «антихром». Отдельно купил спойлер — за кусок пластика отдал $180!

