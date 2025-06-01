СБУ: Стоимость пораженной авиации РФ составляет $7 миллиардов 13 1.06.2025, 20:10

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Дроны поразили 34% стратегических носителей крылатых ракет.

В результате спецоперации Службы безопасности Украины «Паутина» поражены 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд. Об этом сообщили в спецслужбе.

«$7 млрд США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ «Паутина». Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ)», – говорится в публикации.

О деталях спецоперации СБУ обещает рассказать позже.

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