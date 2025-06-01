Пиастри выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»1
- 1.06.2025, 20:27
Для австралийского пилота это пятая победа в текущем сезоне.
Лидирующий в чемпионате «Формулы-1» австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри победил на Гран-при Испании, который прошел на автодроме «Барселона-Каталунья».
Вторым финишировал другой пилот McLaren британец Ландо Норрис, третьим — гонщик Ferrari из Монако Шарль Леклер.
Для Пиастри это пятая победа в текущем сезоне.
Действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull) после 10-секундного штрафа за контакт с Джорджем Расселлом (Mercedes) занял только десятое место.
В топ-10 также вошли Расселл (четвертый), Нико Хюлькенберг (Sauber, пятый), Льюис Хэмилтон (Ferrari, шестой), Исак Хаджар (Racing Bulls, седьмой), Пьер Гасли (Alpine, восьмой), Фернандо Алонсо (Aston Martin, девятый).
В зачете пилотов первое место у Пиастри (186 очков), второе у Норриса (176), третье у Ферстаппена (137).
В Кубке конструкторов лидирует McLaren (362), второе место у Ferrari (165), третье — у Mercedes (159).
Следующий этап пройдет 15 июня в Канаде.