Пиастри выиграл Гран-при Испании «Формулы-1» 1 1.06.2025, 20:27

Для австралийского пилота это пятая победа в текущем сезоне.

Лидирующий в чемпионате «Формулы-1» австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри победил на Гран-при Испании, который прошел на автодроме «Барселона-Каталунья».

Вторым финишировал другой пилот McLaren британец Ландо Норрис, третьим — гонщик Ferrari из Монако Шарль Леклер.

Для Пиастри это пятая победа в текущем сезоне.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull) после 10-секундного штрафа за контакт с Джорджем Расселлом (Mercedes) занял только десятое место.

В топ-10 также вошли Расселл (четвертый), Нико Хюлькенберг (Sauber, пятый), Льюис Хэмилтон (Ferrari, шестой), Исак Хаджар (Racing Bulls, седьмой), Пьер Гасли (Alpine, восьмой), Фернандо Алонсо (Aston Martin, девятый).

В зачете пилотов первое место у Пиастри (186 очков), второе у Норриса (176), третье у Ферстаппена (137).

В Кубке конструкторов лидирует McLaren (362), второе место у Ferrari (165), третье — у Mercedes (159).

Следующий этап пройдет 15 июня в Канаде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com