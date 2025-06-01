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Украина не предупреждала США об атаке на российские аэродромы

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  • 1.06.2025, 20:43
  • 3,456
Украина не предупреждала США об атаке на российские аэродромы

Киев поразила 41 самолет стратегической авиации РФ.

Белый дом не был осведомлен о том, что Украина будет атаковать российские военные аэродромы, сообщили источники CBS News.

Власти США отказались комментировать атаку СБУ.

О том, что Киев предупреждал Вашингтон об атаке, изначально писал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Однако позже портал изменил публикацию и, как и CBS, сообщил, что Украина о своих планах не уведомляла.

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