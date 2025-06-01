Назван лучший футболист сезона Лиги чемпионов
- 1.06.2025, 21:01
Он забил в турнире восемь мячей и отдал шесть ассистов.
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне 2024/25.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Французский форвард стал ключевым игроком ПСЖ и подтвердил свое реноме в финале против «Интера», в котором сделал две голевые передачи и помог своей команде выиграть 5:0.
В течение всего сезона ЛЧ Дембеле провел 15 игр, в которых, забил восемь мячей и выполнил шесть ассистов.
«Я мечтал играть в Лиге чемпионов с самого детства, когда только начал заниматься футболом. Было здорово выйти в финал, а потом и выиграть. Это невероятное чувство. Я горжусь путем, который мы проделали, горжусь всем тем, чего я достиг в своей карьере благодаря этому результату. Это волшебно», — прокомментировал Дембеле победу в ЛЧ.