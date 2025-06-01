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Назван лучший футболист сезона Лиги чемпионов

  • 1.06.2025, 21:01
Назван лучший футболист сезона Лиги чемпионов

Он забил в турнире восемь мячей и отдал шесть ассистов.

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне 2024/25.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Французский форвард стал ключевым игроком ПСЖ и подтвердил свое реноме в финале против «Интера», в котором сделал две голевые передачи и помог своей команде выиграть 5:0.

В течение всего сезона ЛЧ Дембеле провел 15 игр, в которых, забил восемь мячей и выполнил шесть ассистов.

«Я мечтал играть в Лиге чемпионов с самого детства, когда только начал заниматься футболом. Было здорово выйти в финал, а потом и выиграть. Это невероятное чувство. Я горжусь путем, который мы проделали, горжусь всем тем, чего я достиг в своей карьере благодаря этому результату. Это волшебно», — прокомментировал Дембеле победу в ЛЧ.

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