Политтехнолог: Российское ГРУ рассматривало сценарий физического устранения Лукашенко 2 1.06.2025, 21:16

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Путин не уважает белорусского диктатора.

Беларусь превратилась в декорацию, а Лукашенко – в человека, которого Путин унижает и использует. Но это еще не финал, уверен политтехнолог и публицист Ростислав Мурзагулов. В комментарии «Белсату» он рассказал об изменении отношения Кремля к Минску, возможных внутренних расколах и том, почему Путину стоит бояться мести из беларусских кабинетов.

ГРУ рассматривало вариант убийства Лукашенко

В течение последних недель Владимир Путин не раз публично оскорбил Александра Лукашенко: то сажал подальше от себя на параде 9 мая, то шутил о «картошке», вызывая не только ироничные комментарии, но и истерию у беларусской пропаганды. «Белсат» спросил у Ростислава Мурзагулова, не свидетельствует ли такое поведение об изменении политики Путина по отношению к Лукашенко.

«Лукашенко для Путина – это вообще подмастерье, такой «принеси-подай, отойди, не мешай». Это человек, которого Путин не уважает, не считает себе равным. И несмотря на то, что Лукашенко сначала пытался себя вести как глава независимого государства, но за все последние годы Путин многократно его пережал, запрессовал, заставил танцевать под свою дудку – именно так, как он хочет», – отмечает Мурзагулов.

По мнению собеседника, если Лукашенко не хочет приезжать куда-то по требованию Путина, то ему могут поступать угрозы.

По информации Мурзагулова, раньше были даже сценарии от ГРУ, которые рассматривали физическое уничтожение Лукашенко с подвешиванием ответственности за это на украинские спецслужбы.

«На самом деле были сообщения, я их видел, что когда-то гэрэушники прорабатывали на всякий случай возможность физического устранения Лукашенко, и, значит, [были] еще и попытки повесить это на украинские спецслужбы. То есть нанимали каких-то людей, этнических украинцев, или в Польше все это готовили. Интересные были там варианты», – говорит Мурзагулов.

Собеседник считает, что Лукашенко сделал ту ошибку, на которую его вынудил пойти Путин. Глава Кремля начинает топтаться без зазрения совести по тому человеку, который полностью под него подстраивается. И теперь он ведет себя с Лукашенко отвратительно: выказывает эти нелепые «дедовские» шутки в стиле КГБ, морально уничтожая и полностью его угнетая. Путин, видимо, считает такой метод эффективным, но это, по мнению Мурзагулова, не совсем так.

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