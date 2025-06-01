Малюк доложил Зеленскому об ударах по аэродромам России

Малюк доложил Зеленскому об ударах по аэродромам России3
- 1.06.2025, 21:30
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СБУ сегодня поразила треть стратегической авиации РФ.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о спецоперации «Паутина» по ударам по стратегическим аэродромам России. Глава государства отметил, что это наиболее дальнобойная операция страны.
«Совершенно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наиболее дальнобойная наша операция», – рассказал Зеленский.