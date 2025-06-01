Третий самолет российской авиакомпании S7 с начала месяца сломался в воздухе 1.06.2025, 21:42

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Отказал двигатель.

Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Якутск, совершил аварийную посадку в аэропорту Талакан Ленского района Республики Саха, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте. Причиной стала техническая неисправность. Никто не пострадал. СК начал проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК).

По данным профильного телеграм-канала Aviaincident, 31 мая в 22:36 экипаж Airbus A320neo доложил об отказе двигателя и запросил снижение. Изначально самолет следовал в Мирный, однако затем принял решение садиться в Талакане — частном аэропорту, построенном «Сургутнефтегазом» в рамках освоения Талаканского газоконденсатного месторождения. Затем пассажиров вывезли резервным бортом, прилетевшим из Новосибирска. Это уже третья поломка самолета S7 в воздухе с начала месяца. 18 мая Boeing 737-800, выполнявший рейс из Новосибирска в Иркутск, был вынужден вернуться в аэропорт сразу после вылета из-за неисправности шасси. 17 мая еще один лайнер S7 со 150 пассажирами, летевший из Горно-Алтайска в Москву, экстренно сел в Новосибирске. У Airbus A320 отказал двигатель.

Проблемы у S7 начались еще в 2023 году. Сказались авиасанкции, введенные за вторжение России в Украину. В частности, перевозчик не смог обеспечить ремонт американских двигателей P&W последнего поколения, которые крайне сложны в обслуживании. Из-за этого S7 отправила в простой 31 из 39 лайнеров A320/А321neo возрастом от трех до семи лет, а также была вынуждена сократить полетную программу.

Всего парк авиакомпании насчитывает 104 самолета. В прошлом году S7 Technics объявила, что освоила капремонт двигателей, установленных на Boeing 737 и Airbus A320. Но работы с PW1100G сегодня проводит лишь производитель. Компания продолжает отменять рейсы из-за проблем с обслуживанием бортов. 28 мая губернатор Кемеровской области Илья Середюк, отвечая на вопрос, почему S7 перестала летать из Новокузнецка в Москву, заявил, что все дело в отсутствии запчастей. Сам перевозчик объяснял отмену маршрута «сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания».

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