Зеленский: Поражены 34% стратегических носителей российских крылатых ракет

Зеленский: Поражены 34% стратегических носителей российских крылатых ракет8
- 1.06.2025, 21:53
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В операции «Паутина» были задействованы 117 дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги атаки СБУ по аэродромам России.
«Офис» операции «Паутина» в России находился рядом с одним из управлений ФСБ. Все люди, помогавшие украинской стороне, покинули страну до начала атаки и сейчас находятся в безопасности, сказал Зеленский.
Всего было использовано 117 дронов, которыми управляло столько же людей. Поразить удалось 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.
«Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно с уверенностью сказать, что это совершенно уникальная операция», — отметил Зеленский.