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Зеленский: Поражены 34% стратегических носителей российских крылатых ракет

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  • 1.06.2025, 21:53
  • 3,480
Зеленский: Поражены 34% стратегических носителей российских крылатых ракет
Владимир Зеленский

В операции «Паутина» были задействованы 117 дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги атаки СБУ по аэродромам России.

«Офис» операции «Паутина» в России находился рядом с одним из управлений ФСБ. Все люди, помогавшие украинской стороне, покинули страну до начала атаки и сейчас находятся в безопасности, сказал Зеленский.

Всего было использовано 117 дронов, которыми управляло столько же людей. Поразить удалось 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.

«Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно с уверенностью сказать, что это совершенно уникальная операция», — отметил Зеленский.

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