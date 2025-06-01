«Внимание, меняется работа касс!» 2 1.06.2025, 21:56

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Белорусы предупредили о новшестве в магазинах.

В TikTok белорусы опубликовали видео, где показали новшество на кассах самообслуживания в магазинах сети «Евроопт» и, по информации комментаторов, других тоже. Одна девушка осталась недовольна изменением, сказав, что из-за него «стоишь на кассе полчаса минимум». Редакция Telegraf.news напомнила, как объяснили нововведение в магазине «Евроопт».

«Белорусы, внимание! В магазинах меняется работа касс самообслуживания. Если на товаре имеется такой QR-код, товар нужно пробивать следующим образом: вы либо сканируете только QR-код, либо пробиваете сначала привычный штрих-код, после него все равно нужно будет пробить QR-код», — рассказал автор одного видео из Гомеля.

По его словам, на сладкие напитки и алкоголь пробивать нужно оба кода: и QR-, и штрих-. «Этот QR-код называется Data Matrix, и вводят его для того, чтобы подтвердить оригинальность товара и исключить подделки. В [мобильном] приложении «Электронный знак» можно отсканировать Data Matrix и получить подробную информацию о каждом товаре», — пояснил белорус.

@kak_tam_gomel Белорусы, внимание 🇧🇾 В магазинах меняется работа касс самообслуживания из-за введения кода DataMatrix, который похож на QR-код. Вводят код для того, чтобы подтвердить оригинальность товара и исключить вероятность подделки! Если на товаре находится DataMatrix, товар пробивается следующим образом: 1️⃣либо сканируете только DataMatrix 2️⃣либо сканируете привычный штрих-код, а после него ещё и DataMatrix 3️⃣на сладкие напитки и алкоголь нужно пробивать оба кода Через приложение «Электронный знак» можно отсканировать DataMatrix и получить подробную информацию о товаре! Всё, теперь никаких неловких ситуаций на кассах самообслуживания 🧡 ♬ Industrial Electro Rock - SoundForYou

«По-моему, кассы самообслуживания должны упрощать покупки товара, а не усложнять, еще и думай, что отсканировать надо. Ладно мы, молодые, быстро сообразим, а людям в возрасте опять сложности вводят», — считает комментатор этого ролика.

«Я на [обычной] кассе быстрее покупки пробью, чем на [кассах] самообслуживания в некоторых магазинах. Вечная проблема: некорректный вес, штрих-код производитель спрятал (как на сырочках), не видит нужный товар программа или просто все тормозит, а сейчас еще и эти QR-коды. Для кого это удобно, я не понимаю», — поделилась мнением другая пользовательница.

Кто-то писал, что уже заметил подобное нововведение в магазинах торговых сетей «Маяк», «Гиппо». «Это будет во всех торговых сетях», — утверждала комментаторша.

«Сложно, сложно, а в чем сложность-то? Количество продавцов за кассами стало гораздо меньше, стоишь в них дольше, в чем сложность пробить самому по кассе самообслуживания штрих-код или QR-код?» — спросил еще один юзер.

В другом видео жительница Баранович пожаловалась, что из-за такого нововведения «просто стоишь на кассе полчаса минимум». «У меня одной такие проблемы, это во всех магазинах или только в «Евроопте»?.. И это такой, если честно, бардак», — считает она.

Со слов автора видео, пробивать QR-коды касса просила на молочке, пиве.

«Я теперь принципиально иду на [обычную] кассу. Пусть сами кассиры пикают. Давали бы скидку за то, что мы делаем работу кассира», — предложила комментаторша этого видео.

«Расскажу секрет. С 1 июля это вводится во всех магазинах. Просто в некоторых уже учатся заранее», — написал другой пользователь.

«Сейчас многие магазины обязали перейти на QR, если вас бесят такие мелочи, то как вы живете вообще в этом мире?» — спросила третья комментаторша. Ей ответили: «Это не мелочь. Продавцы сами в шоке».

Еще один юзер поделился, что с этим нововведением нельзя суммировать одинаковые товары, каждый пробивается отдельно: «Я вчера брал детям мороженое (штук 15), и вот кассир сидела и пикала каждое. Их еще и суммировать нельзя».

«А вы представьте как нам, кассирам? Мы сидим и каждую вашу бутылку пробиваем. И молчим сидим, а люди с картами идут на кассу, на кассе самообслуживания не хотят сами пробивать…» — рассказала пользовательница TikTok.

Что говорили в «Евроопте»?

В марте журналистка Telegraf.news обращалась в один из столичных «Еврооптов» за комментарием, когда только заметили новшество и его тестировали. По словам сотрудников магазина, точные причины нововведения неизвестны.

«Единственное, что могу вам подсказать, пробивайте не штрих-код, а сразу QR-код. Вы пробиваете QR-код, и штрих-код он не запрашивает. Если вы покупаете несколько одинаковых баночек, вы не сможете, как раньше, добавить количество, поставить три. Придется сканировать по одной баночке», — поясняла тогда нам сотрудница «Евроопта».

Но когда журналист Telegraf.news пробовал стратегию «сканировать только QR-код», она не сработала.

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