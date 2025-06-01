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«Для западных экспертов произошедшее стало шоком и сенсацией»

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  • 1.06.2025, 22:11
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«Для западных экспертов произошедшее стало шоком и сенсацией»

Украина провела операцию в стиле «Моссада».

Политолог и историк Александр Фридман в Telegram комментирует результаты операции Службы безопасности Украины «Паутина»:

— Российский Z-блогер Роман Алехин стал автором термина «русский Перл-Харбор», который имеет все шансы войти в учебники истории (хотя и не в учебники путинской эпохи). Для западных экспертов произошедшее стало шоком и сенсацией.

Первые серьезные комментарии начинают появляться лишь сейчас. Один из самых авторитетных немецких специалистов по вопросам безопасности, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге убежден, что сегодня мы стали свидетелями одной из самых сенсационных операций в мировой истории — операции, которую можно сравнить с «пейджерной» операцией «Моссада» против «Хезболлы».

По мнению Ланге, ключевой аспект этой операции заключается в том, что Украина провела ее полностью самостоятельно, без какой-либо западной помощи.

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