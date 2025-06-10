Белорусские самбисты завоевали восемь медалей на Кубке мира
- 10.06.2025, 1:42
Соревнования проходили в Армении.
Сборная Беларуси успешно выступила на этапе Кубка мира по самбо, который проходил в Ереване (Армения).
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В соревнованиях приняли участие 16 белорусских спортсменов, и половина из них смогла подняться на пьедестал.
В общей сложности в копилке команды – восемь наград: одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые медали.
Единственное золото завоевала Мария Кондратьева в весовой категории свыше 80 кг.
В полуфинале она уверенно одолела представительницу Грузии Елену Кебадзе, а в финальной схватке одержала победу над россиянкой Альбиной Чоломбитько.
Кондратьева – действующая чемпионка мира и Европы.
Серебряные медали также достались белорусским спортсменкам в спортивном самбо.
В категории до 59 кг Татьяна Мацко прошла соперниц из Армении и России, однако в финале уступила Алене Алехиной из России.
В весе до 65 кг Даниэла Ждан одержала победы над спортсменками из России и Украины, но в решающем поединке уступила украинке Анастасии Шевченко.
Карина Шут, выступавшая в категории до 80 кг, завершила турнир на втором месте, проиграв финальный бой россиянке Анастасии Хомячковой.
У мужчин бронзовую медаль в копилку сборной принес Илья Жупиков, выступавший в весовой категории свыше 98 кг.
Также третьи места в боевом самбо среди женщин завоевали Елизавета Лапаева (категория до 59 кг) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг).
Этап Кубка мира в армянской столице прошел в период с 6 по 9 июня.
В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 13 стран мира.
Белорусские самбисты получили право выступать на международной арене в марте 2022 года.