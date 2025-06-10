Билли Айлиш подтвердила роман с актером Неттом Вулффом 10.06.2025, 5:46

Американская певица и звезда фильма «Бумажные города» больше не скрывают свои отношения.

Американская певица Билли Айлиш, которой недавно исполнилось 23 года, больше не скрывает роман с 30-летним актером Неттом Вулффом. Об этом сообщает People.

Пару заметили папарацци во время романтического отдыха в Венеции, где влюбленные наслаждались шампанским и не стеснялись нежностей на балконе.

Слухи об их отношениях появились еще в марте 2025 года, когда звезд заметили вместе после церемонии iHeart Music Video Awards. Тогда источники лишь предполагали, что между ними — нечто большее, чем дружба.

Романтическая химия между Айлиш и Вулффом стала очевидной после выхода клипа Chihiro в июне 2024 года, где Вулфф исполнил главную мужскую роль. Сама певица описала отношения героев в видео как "неизбежную связь" - теперь понятно, что эта фраза имела значение и за кадром.

Нет Вулфф известен ролями в фильмах Бумажные города и Винные звезды, а также происходит из творческой семьи. Его мать — Полли Дрейпер — актриса, сценаристка и продюсер, а отец — джазовый пианист Майкл Вулфф.

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