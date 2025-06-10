Массированная атака на Киев: есть значительные разрушения и пострадавшие

Массированная атака на Киев: есть значительные разрушения и пострадавшие3
- 10.06.2025, 7:31
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Повреждения получили 7 районов столицы Украины.
Этой ночью россияне массированно атаковали Киев, есть значительные разрушения по всему городу и пострадавшие, пишет unian.net.
Как рассказал начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко, в течение ночи враг беспрестанно атаковал Киев ударными дронами, целясь по гражданской инфраструктуре.
«Повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения», - отметил он.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице в результате ночной атаки пострадали четыре человека, всех медики госпитализировали.
По его данным, в Шевченковском районе возник пожар в здании бизнес-центра, в Соломенском районе - пожар в многоэтажном доме. Также в Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.
Как рассказал «Суспільному» глава Оболонской РГА Кирилл Фесик, в Оболонском районе Киева в многоэтажке произошло возгорание на 1 и 2 этажах. Повреждения получили 18 квартир.
«Оболонь была одной из главных мишеней. Большое количество взрывов и большое количество возгораний. Жилой сектор частично пострадал», - сказал Фесик.