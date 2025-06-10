Между Кадыровым и Путиным вспыхнул конфликт 10.06.2025, 8:40

11,550

Рамзан Кадыров

Глава Чечни хочет передать власть сыну.

Конфликт между Кремлем и Чечней, десятилетиями существовавший в полуоткрытом формате, сегодня снова всплывает на поверхность. Источником напряжения стало стремление Рамзана Кадырова подготовить к власти своего сына Адама — подростка, которому только 17 лет. Несмотря на то что у Кадырова есть и старшие дети, именно Адам стал его избранным наследником.

Как пишет The Times, за последние месяцы Адаму Кадырову дали несколько официальных должностей, включая пост секретаря Совета безопасности Чечни — стратегическую роль для управления республикой.

В мае Рамзан Кадыров встречался с Владимиром Путиным. По информации Al Jazeera, во время закрытого разговора он якобы прямо предложил передать власть Адаму. Однако Кремль не одобрил эту идею. По словам профессора Эмиля Аслана из Карлова университета в Праге, Москва может быть готова сохранить контроль за Чечней в руках клана Кадыровых, но категорически не поддерживает подростка на высшем посту.

«Главный приоритет Кремля — это стабильность в регионе, а Адам пока не способен её гарантировать», — считает Аслан.

На фоне слухов в связанном с Адамом Кадыровым Instagram-аккаунте появилось старое интервью Рамзана Кадырова. На видео он говорит о сыновьях: «Я хочу, чтобы они побыстрее выросли, чтобы успеть им полностью рассказать, обучить и поставить на этот путь». Сегодня эти слова звучат почти как политическое завещание.

Источники, близкие к Кремлю, сообщают, что сам факт упоминания преемственности власти в Чечне был воспринят Путиным как посягательство на его авторитет. А такие шаги Кремль обычно не прощает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com