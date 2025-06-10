«Я в шоке! Это новый автомобиль?» 10 10.06.2025, 7:43

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Автосалоны РФ впаривают россиянам хлам по цене BMW.

Российская автомобильная промышленность, отрезанная от западных технологий и комплектующих, превратилась в посмешище. Производители предлагают россиянам за баснословные 1,7 миллиона рублей (около $22 000 по нынешнему курсу) автомобили, качество которых вызывает не просто разочарование, а настоящий шок.

Подробности и кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

С начала войны против Украины российские автомобили подорожали на 70–86%, китайские — и вовсе вдвое. И при этом россияне все чаще жалуются на откровенно низкое качество новых авто.

«Где магнитола? Где динамики? Где кнопки на руле?!» — именно так эмоционально начинается видеоотзыв одного из покупателей новой Lada Vesta, которая якобы представляет следующее поколение российского автопрома.

Машина, по словам водителя, лишена базовых элементов комфорта: нет мультимедиа, нет динамиков, нет регулировки ремней безопасности, нет обогрева сидений и даже подголовников. Вместо динамиков — полиэтиленовые заглушки.

«Ремни не регулируются, зато сигнализация есть — вдруг кто захочет угнать эту «роскошь», — иронизирует автор видео, демонстрируя салон, по качеству напоминающий автомобили 90-х.

Второй ролик в соцсетях набирает тысячи просмотров — мужчина показывает новенькую Lada Niva 2022 года прямо в автосалоне.

«Все швы уже ржавеют! Я в шоке! Это новый автомобиль!» — комментирует он, указывая на коррозию, появившуюся еще до выезда машины на дорогу.

Самая массовая модель АвтоВАЗа — Granta — с конца 2021 года подорожала на 70%. Vesta и Largus — на 85–86%. Даже древняя Niva Legend, которую выпускают уже 48 лет без радикальных изменений, прибавила в цене 56%.

При этом на рынке Европы за те же деньги можно купить Volkswagen Golf 2020 года с мультимедиа, подогревами, климат-контролем и круизом, Kia Forte или Hyundai Elantra 2022 года с богатой комплектацией, Mazda 3 2021 года в отличном состоянии, с высоким рейтингом безопасности и прочие качественные автомобили.

За те же деньги россиянин получает автомобиль, не соответствующий современным стандартам даже по меркам развивающихся стран.

Согласно аналитике «Автостата», продажи в России стремительно падают. Производитель начал давать скидки, но и они не помогают: массовый потребитель просто не готов платить почти два миллиона за «ржавое ведро».

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