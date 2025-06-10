Неудобный для властей вопрос 4 10.06.2025, 7:57

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Фото: bymedia

Уравнение сошлось виновный все-таки найден.

Удивительное дело — Александр Лукашенко похвалил европейцев. Но только для того, чтобы в очередной раз упрекнуть белорусов в том, что недостаточно результативно работают, пишет «Салiдарнасць».

— Вот поехали к нам люди из известных регионов, наши начали: ну, как это так. Говорю, хорошо, никаких мигрантов, у нас это жестко контролируется. Но тогда производительность труда надо, как в Евросоюзе — в 3—5 раз выше, — заявил правитель 9 июня на встрече с губернатором Калининградской области.

Лукашенко добавил, что в Беларуси «та экономика, которая присуща всему Евросоюзу», поэтому отечественным производителям нужно конкурировать с европейскими. А государство, мол, поддержит, позаботится, чтобы предприятия могли взять кредиты, могли произвести нужный товар и продать «на нашем огромном пространстве в нашем Отечестве», а также за рубежом.

На первый взгляд, логика в словах Лукашенко имеется. По подсчетам Международной организации труда, в 2024 году наша страна заняла лишь 71-е место в мире — между Туркменистаном и Кувейтом — по производительности труда. В среднем один рабочий час белоруса МОТ оценила в 31,5 доллара.

Во всех странах-соседках Беларуси этот показатель выше: у Литвы — 39 место (54,7 доллара в час), у Польши — 47-е ($48,8), Латвия на 51-м ($45,7), Россия на 52-м ($44.3). Украины в перечне нет.

С другой стороны, в Пакистане, за чьих трудовых мигрантов так ратует Лукашенко, производительность вообще аховая: $7,2 в час. В Азербайджане — $26,5. В Китае, с которым режим так стремится дружить — $19,8. А в среднем по Евросоюзу — около $71, то есть, никак не в 3—5 раз выше, как утверждает правитель.

Кстати, совсем недавно его претензии были не такими жесткими — в апреле текущего года Лукашенко заявлял, что производительность труда в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем в ЕС. Это за месяц белорусы успели так «разлениться», или правитель берет цифры с потолка?

Но гораздо интереснее другое. Действительно ли работающие белорусы виноваты в низкой производительности труда?

И тут лукашенковскому режиму очень сложно не выйти на самого себя. Ведь самую низкую производительность дают промышленные гиганты — а это государственные предприятия, с большим количеством сотрудников и с зарплатами (по крайней мере, в банке вакансий) гораздо выше средней по стране.

При этом зарплаты эти ничем, кроме нехватки кадров, не подкреплены: с экспортом продукции у отечественных производителей дела очень не очень, складские запасы растут — то есть, прибылей, чтобы с них платить работников, у предприятий нет. И повышать цены просто так они не могут — «спасибо» мудрому решению правительства и лично гражданина А.Лукашенко за государственный контроль над ценами.

Остановить убыточные производства никто не рискнет — есть план по выпуску продукции. А набирая для него кредиты, их с чего-то нужно отдавать, но отечественные товары, как мы помним, продаются плохо — и так по кругу.

Более того, на большинстве государственных предприятий (о чем не раз говорили экономисты) вовсе не нужно такое количество работников, получающих те самые повышенные зарплаты.

Но ведь именно Лукашенко и Ко многие годы с гордостью рассказывают о «спасении» производств и сохранении рабочих мест. И продолжает поддерживать на плаву, дотируя неприбыльные заводы и списывая их долги.

После модернизации отечественные заводы работать лучше почему-то не начинают, менеджеров на предприятия Лукашенко назначает, как и снимает, по щелчку пальцев, безо всякой связи с их управленческими компетенциями — а потом в очередной раз выясняется, что в директорах сплошь коррупционеры, взяточники и мошенники.

С чего бы, спрашивается, в этих условиях производительности труда в Беларуси вырасти?

Ой. Кажется, уравнение сошлось виновный все-таки найден — но белорусским властям ответ явно не понравится.

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