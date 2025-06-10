Трест, которому не дают лопнуть 1 10.06.2025, 8:02

1,862

Как чиновники маскируют убыточность предприятий.

Чиновники в регионах заставляют финансово устойчивые предприятия предоставлять долги неплатежеспособным и убыточным, чтобы те не обанкротились. Такие факты разоблачил Следственный комитет в одной из областей Беларуси, но там подозревают, что так делают все, и требуют принять меры. Такие данные «Белсат» получил из документов, которыми поделился BELPOL.

Руководство Гомельской области давало указания убыточным предприятиям, которые не могли выплатить зарплаты своим работникам, чтобы те обращались к более состоятельным субъектам хозяйствования по займы. Те в свою очередь получали задание такую просьбу удовлетворить, рассказывает заместитель председателя Следственного комитета Анатолий Васильев в письме в адрес Совета министров за 19 мая 2025 года.

«В регионе сложилась негативная практика, согласно которой фактически неплатежеспособным субъектам хозяйствования на регулярной основе выделяется денежная поддержка за счет средств финансово устойчивых юридических лиц отрасли, что отрицательным образом сказывается на экономическом состоянии последних за счет «вымывания» их оборотных активов», – поясняет правительству Васильев.

Никто среди областного чиновничества не обращал внимания, что предприятие, которому давали деньги, уже давно неплатежеспособно, просит займ не первый раз, не возвращает ранее взятых и не имеет никаких бизнес-планов. Давать займы государственным предприятиям можно, уточняет автор письма, но нужно придерживаться условий их выдачи, закрепленных указом президента №296 за 5 мая 2006 года «Об упорядочении использования финансовых ресурсов государственных организаций и хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах». Среди этих условий – и анализ финансового состояния, и бизнес-план, и соответствующее «согласование договора высшими органами», чего на самом деле на Гомельщине не было.

В качестве примеров Следственный комитет приводит вскрытые в ходе проверки нарушения в строительной отрасли. Так, «должностные лица Гомельского облисполкома» дали указание руководству Гомельского домостроительного комбината, чтобы тот предоставил заем на Br500 тысяч предприятию «Полесьестрой», но деньги при этом пошли строительному тресту №14. События происходили в сентябре 2024 года.

Как выяснил Следственный комитет, деньги тресту №14 были нужны на выплату заработной платы. Именно для этого «представители облисполкома организовали финансовую поддержку» стройтресту №14 за счет денежных средств «Домстройкомбината». Бизнес-планов под такие задачи не было, а договор займа должным образом не был согласован «заместителем председателя облисполкома и председателем Комитета архитектуры и строительства облисполкома».

Проверка выявила, что стройтрест № 14 испытывает «финансовые трудности» при выплате заработной платы «систематически в течение длительного времени», и в 2020–2025 годах получил 34 таких займа, из которых 11 – все от того же «Домстройкомбината» или его структурных подразделений. В письме нет информации, сколько всего денег получил трест, но сообщается, что сумма невозвращенных займов составила почти Br10 млн.

«Домстройкомбинат» финансово поддерживает не только вышеуказанный трест. СК утверждает, что это предприятие неоднократно предоставляло денежные займы еще 12 различным предприятиям и организациям, часть из которых до сегодняшнего дня не возвращена (в том числе займы еще с 2021 года). Все вместе «иждивенцы» должны комбинату почти Br13,5 млн.

«Практика предоставления аналогичных денежных займов строительными предприятиями и организациями Гомельской области другим юридическим лицам строительной отрасли региона очень распространена», – утверждает Анатолий Васильев.

Похоже, что виновных чиновников Следственный комитет хотел привлечь к ответственности, но не удалось. «В возбуждении уголовного дела в отношении работников органу государственной власти и управления отказано на основании пункта 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, за отсутствием в деянии состава преступления», – жалуется представитель комитета.

«Все, что сумел разоблачить СК, по мнению Васильева, свидетельствует о том, «что таким образом маскируется в крайней степени неуспешное состояние предприятий и организаций – получателей описанной финансовой помощи».

Он не исключает, «что и другие облисполкомы могут допускать злоупотребления в сфере порядка предоставления займов денежных средств государственными организациями с долей государства в уставных фондах». СК требует от правительства заняться финансовым оздоровлением убыточных предприятий. Сохранение положения, вскрытого комитетом, «может негативным образом сказаться на управлении отраслями экономики» всей страны, а не только строительства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com