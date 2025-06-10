Так появилась ли картошка?1
- 10.06.2025, 8:23
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Белорусы недовольны качеством этого продукта.
Клубника, побитая градом. Урожая ее вряд ли дождешься. От последствий стихии страдают и другие культуры. Но только ли из-за климата и погоды не хватает фруктов и овощей?
«Мы в зоне рискованного земледелия именно из-за погодных условий, климатических условий. В этом году необычная весна, не такая, как всегда, более холодная», – рассказал «Белсату» специалист по сельскому хозяйству Николай Лысенков.
Но причина неурожая, например, того же картофеля, не только в погоде, отмечает он:
«Зачем фермеру выращивать ранние сорта картофеля, которые дают меньший урожай, и он знает, что цена на картофель фиксированная».
Ровно месяц назад Александр Лукашенко высказался о дефиците картофеля в отечественных магазинах. При этом пообещал: вскоре товар будет. А во время сегодняшней встречи с губернатором Калининградской области Лукашенко при случае похвастался:
«Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла».
Журналисты осмотрели, какой картофель на данный момент предлагает сеть «Евроопт» через сайт «e-доставка». Из молодого картофеля есть только импортный из Азербайджана. Почти четыре рубля за килограмм. Белорусская картошка есть, но не молодая. И, впрочем, недешевая: 3 рубля 59 копеек и 4 рубля 39 копеек. И это уже скидка.
Что же касается качества, все написано в комментариях, в основном негативных. Например:
«Худшего картошки я в своей жизни не видел. Такое только животным в хлевах давать».
Как признают власти, в этом году на Брестчине из-за заморозков уничтожены по меньшей мере 30% урожая яблок. Сложные погодные условия уже сказались на ценах таких сезонных культур, как клубника. Их в Гомеле продают по 18 рублей за килограмм. На минской Комаровке клубника стоит от 16 до 20 рублей.