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Еще один пример лицемерия Лукашенко

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  • 10.06.2025, 8:26
  • 1,972
Еще один пример лицемерия Лукашенко

Разнос за падеж скота оказался постановкой.

Оказывается, устраивая 29 мая разнос чиновникам за «исторический максимум» падежа скота, Лукашенко уже знал, сколько человек за это наказали.

Это следует из письма, которое КГК отправил ему еще 20 мая. Документ оказался в распоряжении «Зеркала» при помощи BELPOL.

Письмо КГК за подписью его главы Василия Герасимова Александру Лукашенко отправили 25 мая. Оно стало ответом на поручение разобраться в ситуации с падежом крупного рогатого скота. Лукашенко отдал его еще 15 мая.

Получается, требуя 29 мая от КГК и Генпрокуратуры завести уголовные дела и посадить виновных, Лукашенко уже знал количество привлеченных к ответственности.

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В документе глава КГК утверждает, что за весь 2024-й и первые четыре с половиной месяца 2025 года ведомство привлекло к различным видам ответственности более 1400 человек. В том числе 30 председателей райисполкомов и 55 их заместителей, курирующих вопросы сельского хозяйства.

— По фактам преступлений, связанных с сокрытием падежа, установленных КГК и Генеральной прокуратурой, возбуждено 378 уголовных дел, в том числе органами финансовых расследований — 48, — говорится в письме.

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