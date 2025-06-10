Трамп направил в Лос-Анджелес морпехов 1 10.06.2025, 8:30

1,782

Фото: David Ryder/REUTERS

Также увеличится количество нацгвардейцев, направленных в этот город.

Федеральные власти США решили вдвое увеличить число подконтрольным им нацгвардейцев, размещенных в Лос-Анджелесе на фоне протестов против антимиграционных рейдов, - до 4000 человек. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом в соцсети X.

Помимо новых подразделений Национальной гвардии, в Лос-Анджелес также направят 700 морских пехотинцев с находящейся в Калифорнии базы «Кэмп-Пендлтон». В администрации президента США решение обосновали «усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий», пишет «Немецкая волна».

Президент США Дональд Трамп, комментируя продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе, обвинил в создании беспорядков «профессиональных агитаторов и мятежников». Он пригрозил направить в Калифорнию еще больше представителей силовых структур, подчиняющихся федеральному центру, а не местным властям.

А в записи в своей соцсети Truth Social Трамп пригрозил насилием в отношении демонстрантов, которые будут проявлять «неуважение» к посланным им солдатам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com