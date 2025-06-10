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Трамп направил в Лос-Анджелес морпехов

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  • 10.06.2025, 8:30
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Трамп направил в Лос-Анджелес морпехов
Фото: David Ryder/REUTERS

Также увеличится количество нацгвардейцев, направленных в этот город.

Федеральные власти США решили вдвое увеличить число подконтрольным им нацгвардейцев, размещенных в Лос-Анджелесе на фоне протестов против антимиграционных рейдов, - до 4000 человек. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом в соцсети X.

Помимо новых подразделений Национальной гвардии, в Лос-Анджелес также направят 700 морских пехотинцев с находящейся в Калифорнии базы «Кэмп-Пендлтон». В администрации президента США решение обосновали «усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий», пишет «Немецкая волна».

Президент США Дональд Трамп, комментируя продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе, обвинил в создании беспорядков «профессиональных агитаторов и мятежников». Он пригрозил направить в Калифорнию еще больше представителей силовых структур, подчиняющихся федеральному центру, а не местным властям.

А в записи в своей соцсети Truth Social Трамп пригрозил насилием в отношении демонстрантов, которые будут проявлять «неуважение» к посланным им солдатам.

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