Минприроды хочет заменить традицию выпускных в Беларуси
- 10.06.2025, 8:36
Ведомство предложило свою акцию.
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды высказались против школьной традиции, пишет БелТА.
В частности, речь идет о трогательной традиции запуска выпускниками и другими школьниками воздушных шаров.
- Они эффектно улетают в небо, но остается губительный след в окружающей среде, - прокомментировали в министерстве.
При этом в Минприроды уточнили, что на данный момент в Беларуси не существует прямого запрета на запуск воздушных шаров. Однако обратили внимание на масштаб вреда, который наносится природе.
Вместо запуска воздушных шаров Минприроды Беларуси призвало участников праздничных мероприятий в учебных заведениях и детских садах заменить неэкологичную традицию на «полезную» акцию и провести «Выпускной по-зеленому!».
Выпускникам советуют вместо запуска воздушных шаров организовывать тематические цветочные клумбы.