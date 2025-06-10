«Паутина» напугала белорусских генералов 10.06.2025, 8:47

Нарисовался неожиданный для режима вариант.

Атака ВСУ на российские аэродромы породила множество дискуссий. Как там красные линии — ударили же по базам «ядерной триады» России? Что с российской промышленностью, раз давно снятые с производства «дедушки» Ту-95 нечем заменить? Какая аналогия точнее: с Перл-Харбором, после которого американцы мобилизовались и сплотились? Или с Цусимой, вскорости после которой и Российская империя развалилась, пишет planbmedia.io.

Но главная (и для белорусского союзника, в первую очередь) тема — уязвимость российских вооруженных сил. «Становится ясно, насколько неподготовленными окажутся российские военные к «реальной» войне (например, против крупной страны НАТО). Никаких ангаров, никакой ПВО, никакой радиоэлектронной борьбы. Бомбардировщики совершенно беззащитны и уничтожаются один за другим», — написал военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х.

С такой же оценкой выступил немецкий военный эксперт Нико Ланге, отмечает DW. «Никаких ангаров, никакой радиоэлектронной борьбы, никакой противовоздушной обороны — Россия ведет масштабную агрессивную войну, но не обеспечивает безопасность своих стратегических авиабаз», — написал он в соцсети Х.

Безопасность стратегического союзника тоже под вопросом. И его готовность самостоятельно или в паре со старшим братом отражать креативные, масштабные и неожиданные удары весьма подготовленного и мотивированного противника вызывает массу сомнений.

Конечно, теперь наверняка московские стратеги готовят страшный ответный удар. Но младшему союзнику это весьма слабое утешение. Он-то рассчитывал по случаю «движухи» в регионе подзаработать на российском оборонзаказе и над соседями поглумиться. А тут нарисовался куда более неприятный вариант развития событий, при котором можно и навар потерять, и жизни лишиться.

Вот и думай — продолжать бряцать «Искандерами», или включать от греха подальше фирменное белорусское миролюбие. Или пока просто помолчать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com