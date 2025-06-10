Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку

Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку2
- 10.06.2025, 8:53
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Премьер Армении призвал церковь избрать нового главу.
Глава Армянской Апостольской Церкви, католикос всех армян Гарегин II нарушил обет безбрачия и теперь должен уйти в отставку. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в соцсети «Фейсбук».
«Гарегин II нарушил обет безбрачия, который он добровольно взял на себя, и у него есть ребенок», — написал Пашинян.
Политик добавил, что если Гарегин попытается оспорить его слова, он докажет сказанное в необходимом формате. Пашинян отметил, что согласно Кодексу Армянской Апостольской Церкви, Гарегин не может быть епископом, архиепископом, а также католикосом.
Премьер Армении призвал церковь избрать нового главу. При этом он заявил о необходимости проверить этого человека перед выборами католикоса.