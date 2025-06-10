МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении фактов

МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении фактов3
- 10.06.2025, 9:00
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Баку выступил с заявлением после слов помощника Путина.
Помощник Путина Владимир Мединский назвал Нагорный Карабах спорной территорией и тем самым исказил факты, заявил МИД Азербайджана.
«Мы рекомендуем господину Мединскому воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям, делая подобные ошибочные заявления по вопросам, выходящим за рамки его полномочий», — сказано в сообщении.
Министерство отметило, что Россия признает азербайджанский суверенитет над этой территорией, а также назвало неуместным сравнение российско-украинской войны с «ситуацией, которая существует в Карабахе».
Заявление азербайджанского МИДа связано с интервью Мединского телеканалу RT. В нем помощник Путина сказал, что если остановить российско-украинсую войну по линии фронта и не договориться о мире, «то это будет, то этот регион превратится в огромный Карабах».