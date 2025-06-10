Новый авиарейс может появиться между Брестом и Калининградом

Новый авиарейс может появиться между Брестом и Калининградом6
- 10.06.2025, 9:08
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Но «Белавиа» не сможет летать.
Беларусь и Калининградская область рассмотрят возможность открытия авиарейсов из Бреста.
Об этом заявил губернатор Калининградской области России Алексей Беспрозванных.
Как передает БЕЛТА, глава российского региона констатировал, что пассажиропоток между Калининградской областью и Беларусью постоянно растет - с каждым годом на 15-20%. Он сам, когда летел в Минск, отметил полную загрузку самолета. Не исключено, что скоро география полетов может расшириться.
«Договорились, что рассмотрим возможность авиасообщения Брест - Калининград. Тоже очень важное направление, видим интерес к нему с обеих сторон», - сказал Алексей Беспрозванных.
Выполнять этой рейс смогут только российские авиакомпании. Ведь с мая 2021 года у «Белавиа» нет доступа к воздушному пространству стран Евросоюза.