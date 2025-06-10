закрыть
10 июня 2025, вторник, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бундестаг ответил Володину

3
  • 10.06.2025, 9:35
  • 2,924
Бундестаг ответил Володину

Берлин заявил, что Россия не сможет запугать Германию.

На днях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отправил обращение президенту Бундестага и лидерам пяти парламентских фракций.

Кремль обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в «искажении истории» и поддержке «киевского режима», сообщает ресурс ntv-de.

В обращении Володин написал, якобы сегодня политика Берлина ведет к тому, что народы Германии и России снова могут «сойтись на поле боя». Однако, как пишет Володин, Россия этого не хочет.

Президент Бундестага Юлия Клекнер заявила, что ни одна страна мира не сможет запугать Германию в ее «внешней политике, в ее историческом самосознании и культуре памяти».

Она подчеркнула, что в Украине нет никакого «фашизма», а Госдуме необходимо от Путина требовать прекращение войны. Украина должны быть суверенной и независимой страной. Война РФ только нарушает международное право.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив