Бундестаг ответил Володину 3 10.06.2025, 9:35

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Берлин заявил, что Россия не сможет запугать Германию.

На днях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отправил обращение президенту Бундестага и лидерам пяти парламентских фракций.

Кремль обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в «искажении истории» и поддержке «киевского режима», сообщает ресурс ntv-de.

В обращении Володин написал, якобы сегодня политика Берлина ведет к тому, что народы Германии и России снова могут «сойтись на поле боя». Однако, как пишет Володин, Россия этого не хочет.

Президент Бундестага Юлия Клекнер заявила, что ни одна страна мира не сможет запугать Германию в ее «внешней политике, в ее историческом самосознании и культуре памяти».

Она подчеркнула, что в Украине нет никакого «фашизма», а Госдуме необходимо от Путина требовать прекращение войны. Украина должны быть суверенной и независимой страной. Война РФ только нарушает международное право.

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