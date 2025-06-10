Археологи начали раскопки на площадке большого городища древнего Минска
- 10.06.2025, 9:39
Главная цель — поиск новых погребальных объектов и следов древнего храма.
Под руководством ученых Института истории Национальной академии наук Беларуси начаты раскопки на площадке большого городища древнего Минска, пишет БелТА.
Главная цель — поиск новых погребальных объектов и следов древнего храма. В раскопках принимают участие студенты-волонтеры БГПУ им.М.Танка.
«Пока найдены материалы XVII-XIX веков, в том числе рукоятка в виде дракона, монеты, наперсток, рыболовное грузило. Находки относятся ко времени существования усадьбы, последним владельцем которой был Рудольф Пищало», — отметили в институте.