Археологи начали раскопки на площадке большого городища древнего Минска 10.06.2025, 9:39

Фото: Институт истории

Главная цель — поиск новых погребальных объектов и следов древнего храма.

Под руководством ученых Института истории Национальной академии наук Беларуси начаты раскопки на площадке большого городища древнего Минска, пишет БелТА.

Главная цель — поиск новых погребальных объектов и следов древнего храма. В раскопках принимают участие студенты-волонтеры БГПУ им.М.Танка.

«Пока найдены материалы XVII-XIX веков, в том числе рукоятка в виде дракона, монеты, наперсток, рыболовное грузило. Находки относятся ко времени существования усадьбы, последним владельцем которой был Рудольф Пищало», — отметили в институте.

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