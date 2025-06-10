США арестовали российского криптопредпринимателя 1 10.06.2025, 9:49

1,058

Его обвиняют в создании криптовалютной схемы для финансирования российских структур.

В США арестовали российского криптопредпринимателя Юрия Гугнина, который отмыл $500 млн и помогал Москве обходить санкции, пишет Financial Times.

Федеральная прокуратура США выдвинула серьезные обвинения 38-летнему предпринимателю Гугнину, который, по данным следствия, использовал криптовалютные платформы для обхода международных санкций и нарушений экспортного контроля в пользу российских клиентов. Сумма отмытых средств превышает $500 миллионов, а объем всех транзакций, связанных с его компаниями Evita Pay и Evita Investments, достигает почти $2 миллиарда.

Гугнин, который переехал в США по визе для «лиц с выдающимися способностями», организовал схему через американскую финансовую систему. Его компании принимали криптовалюту от клиентов, преимущественно из России, Китая и ОАЭ, конвертировали ее в доллары и осуществляли транзакции на покупку электроники, произведений искусства, оборудования для российского «Росатома» и даже французских яхт.

Отдельные эпизоды обвинения касаются незаконного экспорта американских серверов и поддержки гонконгских компаний, которые уже находятся под санкциями. По словам прокуроров, Гугнин имел связи с представителями правительств России и Ирана, а также с сотрудниками разведки, что вызывает серьезное беспокойство со стороны нацбезопасности США.

Ему предъявлено 22 обвинения, каждое из которых может тянуть до 30 лет заключения. Сторона защиты пока не предоставила комментариев по делу.

Кто такой Юрий Гугнин

Юрий Гугнин - 38-летний предприниматель в сфере криптовалют, основатель и руководитель двух компаний - Evita Pay (Флорида) и Evita Investments (Делавэр). Он переехал в США в 2022 году по визе O-1A, предназначенной для лиц с чрезвычайными способностями.

США обвиняют его в организации масштабной схемы по отмыванию денег через американские банки и биржи, используя криптовалюту Tether. Ему приписывают помощь российским клиентам, включая «Росатом», в закупке запрещенных к экспорту американских технологий, таких как серверы.

Власти США считают, что его криптопроект фактически функционировал как «тайный канал» для оборота грязных денег и помощи российским санкционным структурам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com