В Беларуси задним числом ввели новшества по ЖКХ 10.06.2025, 10:01

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Придется раскошелиться.

Правительство Беларуси подняло тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Повышение среди прочего затронуло электричество, которое используют для обогрева жилья, пишет «Зеркало».

Совмин с 1 июня, то есть задним числом, повысил тариф на электроэнергию, который некоторые потребители называют «три копейки». Он требует установки специального дополнительного счетчика.

С 1 июня этот тариф подорожал на 1,1% — до 0,0454 рубля за 1 кВт•ч. Получается, что если в мае за 1000 кВт•ч надо было заплатить 44,9 рубля, то в июне — 45,4 рубля.

Этот тариф не поднимали с июня 2023-го. Его собирались повысить в начале прошлого лета, но затем передумали. Причем рост должен был составить 14,5% — до 0,0514 рубля за 1 кВт•ч. Это и есть условно позитивная новость: в этом году подорожание будет меньше, чем планировалось в 2024-м.

Напомним, в Беларуси с 1 января указом Александра Лукашенко подняли многие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Среди прочего подорожание затронуло электроэнергию. При этом тарифы, которые касаются обогрева жилья, могут вырасти также с июня, указано в документе.

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