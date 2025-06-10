Куда исчезли друзья Лукашенко Иван Карпович

10.06.2025, 10:06

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Фото: AFP

Заметили ли вы, что у правителя не стало приближенных россиян-олигархов?

«Друзей Миш». Один из последних таких, Анатолий Тернавский, как узнал Plan B., ликвидировал-таки в Беларуси полтора месяца назад свою главную компанию «Юнивест-М». Ушел. Ни разу не оглянулся, «чтоб посмотреть не оглянулся ли я».

Почему же у Лукашенко исчезли бизнес-фавориты из России?

Назад в Липецк

О том, что Анатолий Тернавский, российский олигарх-«друг» Лукашенко, сворачивает бизнес в Беларуси, Plan В. написал в конце прошлого года.

Тогда Тернавский, в свое время крупнейший нефтетрейдер, один из первых девелоперов Беларуси, экс-фигурант первого санкционного списка, партнер сыновей Лукашенко и работодатель президентской родни, приступил к закрытию своего головного бизнеса. Компании «Юнивест-М», обогатившей его и сонм белорусских чиновников на продаже на Запад бензинов, выработанных из дешевой российской нефти.

Потом — в разы увеличившей капиталы его и его протеже на застройке первых столичных мега-микрорайонов. «Юнивест-М», выкупив территорию тюрьмы на Кальварийской, построила «Каскад». Построила несколько офисных и торговых центров. Цеплялась за новые проекты. Не зацепилась. И, не видя перспектив, самоликвидировалась в апреле 2025 года.

В 2024 году Анатолий Тернавский закрыл еще одну свою девелоперскую структуру – «Ювараград». Ранее — элитный ресторан Bella Rosa и сеть пиццерий «Лимончелло». Гостиницу «СлавинаСпорт» в Жлобине передал (если и продал, то по символической цене) на баланс Белорусскому металлургическому заводу. И уехал из Беларуси под Липецк, где у него есть сельхозугодья. Сеять и собирать пшеницу и все, что дарит земля.

Фавориты – в Лету

Тернавский стал, похоже, последним, но был не первым российским олигархом, обязанным своим достижениям в Беларуси высокому покровительству со стороны Александра Лукашенко.

У последнего практически все тридцать лет свято место не пустовало. Мелькали десятки: Борис Березовский, Роман Абрамович, Владимир Богданов, Михаил Фридман, Владимир Евтушенков, Сулейман Керимов … На более продолжительный период в ближнем кругу задержались четыре.

Основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Владелец «Итеры» Игорь Макаров. Экс-глава «Славнефти» и владелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев. И бывший партнер последнего Анатолий Тернавский.

У каждого из них был здесь свой интерес.

Вагит Алекперов сделал на десяток лет Беларусь главным хабом для перевалки своей нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. И очень хотел купить «Нафтан».

Игорь Макаров нашел здесь важнейший рынок для сбыта своего «независимого» газа. И хотел вложить заработанные деньги в местную недвижимость. Миллиарды долларов в «Минск –Сити», как, если кто не помнит, первоначально назывался «Минск — Мир».

Михаил Гуцериев после ухода с менеджерской должности в «Славнефти» запустил с использованием белорусских перерабатывающих и транзитных мощностей свой собственный нефтяной бизнес — «РуссНефть». И очень хотел здесь собственный калийный бизнес, начав строить комбинат «Славкалия».

Анатолий Тернавский рангом поменьше, чем вышеуказанные лица из Forbes. Но обороты его бизнеса конкретно в Беларуси были сопоставимы с дивидендами, получаемыми со своих белорусских активов Алекперовым, Макаровым и Гуцериевым. Особенно, когда Тернавскийпервым «сел» на переработку давальческой нефти. И первым локализовался на девственном минском рынке недвижимости. После «Каскада» Тернавский очень хотел еще один гигантский микрорайон – военный полигон возле Колодищ. И чтобы государство взяло на себя возведение там инфраструктуры.

Do, ut des и Do, ut facias (Даю, чтобы и ты дал)

И к каждому из них был конкретный интерес Лукашенко. Конечно, выраженный в деньгах. Но еще и в дополнительных услугах.

К Алекперову с его влиянием — мобилизовать российскую «семибанкирщину» для поддержки в президентской кампании 2001 года. Алекперов задачу перевыполнил, бонусом привезя зазывать голосовать за Лукашенко певицу Алсу – дочь своего партнера Ралифа Сафина.

К Макарову – продержаться за счет его ресурса в газовых войнах с «Газпромом». «Итера» помогла, и «Газпром» и цену до самой низкой в мире (кроме российской) сбросил, и гарантированные объемы обеспечил на многие лета.

К Гуцериеву – как одному из мостиков, ведущих в Кремль, и как гарантированному источнику поддержки в ситуациях, когда Кремль поворачивался задом. «РуссНефть» Гуцериева не раз оказывалась единственной российской нефтяной компанией, которая даже в разрез указаниям из Кремля продолжала поставлять сырье на белорусские НПЗ.

К Тернавскому – как к талантливому создателю схем по торговле нефтепродуктами и, весьма банально, как к работодателю членов своей семьи.

В корзину!

«Друзья Вагиты, Игори, Миши и Толи» становились Лукашенко не нужны, как только в их услугах надобность отпадала. Или появлялась более выгодная альтернатива. Например, из Сербии.

И это первая причина, почему при Лукашенко теперь нет российских «друзей»-олигархов.

Алекперова в итоге выкинули из двух совместных предприятий с «Нафтаном». Так что глава «Лукойла», мирового нефтегиганта, был вынужден довольствоваться сетью заправок и заводиком по выпуску присадок для масла.

Макарова попросили из так и не построенного им «Минск-Сити», потому что «нарисовались» Каричи. Попросили и из построенного «Паруса».

У «друга Миши», история настоящей мужской дружбы с которым казалась идеальной, отобрали «Славкалий». Теперь это государственные «Недра Нежина». Мировые СМИ писали, что в ответ «друг Миша», желая снятия санкций, предлагал европейским властями раскрыть подноготную личного бизнеса Лукашенко.

А Тернавскому сначала дали от ворот поворот по инфраструктуре за счет государства. А затем и вовсе оставили без присмотренного участка. На нем теперь будут строить городские власти.

Вторая причина в том, что по сути Лукашенко уже нечего предложить новым российским олигархам. Госактивы за его тридцатилетнее правление знатно обветшали. Кадры — умерли, ушли в другие сферы или эмигрировали. Россияне, если и делают в последнее время приобретения в Беларуси, то это в основном частные конкурентноспособные компании.

Наконец, самое главное – собственно уже и не Лукашенко распоряжается этими активами. Чтобы что-то заполучить в Беларуси, заинтересованному российскому олигарху достаточно одобрения Путина. И вряд ли Лукашенко будет способен что-то возразить «просьбе от Владимира Владимировича» подсобить его «другу Игорю» или «другу Герману».

Иван Карпович, planbmedia.io

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