Генсек НАТО: Обещание принять Украину в Альянс остается в силе 10.06.2025, 10:11

Марк Рютте

Процесс принятия Киева в Альянс необратим.

Политическое обещание лидеров НАТО относительно будущего членства Украины в Альянсе остается в силе, даже если эта позиция не будет зафиксирована в итоговом коммюнике саммита НАТО, который состоится 24−25 июня в Гааге.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Chatham House в Лондоне, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы сказали, что путь Украины в НАТО — необратимый. И эта оценка не изменится после саммита», — подчеркнул Рютте.

По его словам, упоминание об Украине, вероятно, будет присутствовать в финальном документе, однако формулировки зависят от консенсуса между государствами-членами. Он подчеркнул, что даже при отсутствии соответствующего пункта в официальном коммюнике общая позиция Альянса по поддержке Украины остается незыблемой.

Рютте также напомнил, что евроатлантический курс Украины был подтвержден на уровне решений саммитов НАТО, начиная с Бухареста в 2008 году, когда было впервые задекларировано, что Украина станет членом Альянса.

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