Россиянин подделал украинский паспорт и пытался попасть в ЕС через Беларусь 1 10.06.2025, 10:15

Его задержали.

Вечером 6 июня в пункте пропуска «Брест» белорусские пограничники задержали мужчину, который пытался выехать в Польшу. При проверке документов выяснилось, что предъявленный им украинский паспорт — полностью поддельный, сообщили в Погранкомитете.

При дальнейшем досмотре у него нашли настоящий российский паспорт.

Задержанный объяснил, что хотел попасть в Евросоюз к своим родственникам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.

За попытку незаконного пересечения границы мужчине грозит штраф до 100 базовых величин (4200 рублей). Кроме того, за использование фальшивых документов может быть назначено уголовное наказание — ограничение свободы сроком до двух лет.

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