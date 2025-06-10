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ГУР сорвало наступление и уничтожило десятки оккупантов на Купянском направлении

  • 10.06.2025, 10:19
ГУР сорвало наступление и уничтожило десятки оккупантов на Купянском направлении

Бойцы успешно выполнили сложное боевое задание.

Спецподразделение «Химера» в составе «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно выполнили сложное боевое задание на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

При поддержке побратимов из подразделений «Аратта» и «Сибирский батальон» украинские воины смогли удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе активных боевых действий.

По данным, спецназовцев ликвидировали более 30 оккупантов, из которых 15 погибли в непосредственном стрелковом бою.

Кроме того, более 40 российских военных получили ранения, а двое были взяты в плен. В то же время уничтожено более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.

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