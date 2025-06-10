ГУР сорвало наступление и уничтожило десятки оккупантов на Купянском направлении 10.06.2025, 10:19

Бойцы успешно выполнили сложное боевое задание.

Спецподразделение «Химера» в составе «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно выполнили сложное боевое задание на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

При поддержке побратимов из подразделений «Аратта» и «Сибирский батальон» украинские воины смогли удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе активных боевых действий.

По данным, спецназовцев ликвидировали более 30 оккупантов, из которых 15 погибли в непосредственном стрелковом бою.

Кроме того, более 40 российских военных получили ранения, а двое были взяты в плен. В то же время уничтожено более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com