ГУР сорвало наступление и уничтожило десятки оккупантов на Купянском направлении
- 10.06.2025, 10:19
Бойцы успешно выполнили сложное боевое задание.
Спецподразделение «Химера» в составе «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно выполнили сложное боевое задание на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
При поддержке побратимов из подразделений «Аратта» и «Сибирский батальон» украинские воины смогли удержать широкий участок фронта и стабилизировать оборону в районе активных боевых действий.
По данным, спецназовцев ликвидировали более 30 оккупантов, из которых 15 погибли в непосредственном стрелковом бою.
Кроме того, более 40 российских военных получили ранения, а двое были взяты в плен. В то же время уничтожено более 40 вражеских укреплений и инженерных сооружений.