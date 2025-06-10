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Уход Левандовского: игроки сборной Польши поддержали решение тренера

  • 10.06.2025, 10:22
Уход Левандовского: игроки сборной Польши поддержали решение тренера
Роберт Левандовски и Михал Пробеж
Фото: Grzegorz Wajda / Reporter

Большинство футболистов встретили новость аплодисментами.

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски потерял капитанскую повязку. Как сообщает польское издание onet.pl, большинство футболистов встретили новость аплодисментами.

Более того – по словам источника, близкого к команде, игроки праздновали смену и признали, что главный тренер Михал Пробеж своим шагом «заслужил уважение» коллектива.

Сам Левандовски решил приостановить выступления за национальную команду, по крайней мере до возможной смены тренера.

36-летний нападающий провел 157 матчей за сборную Польши и оформил 84 гола.

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