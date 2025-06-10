Уход Левандовского: игроки сборной Польши поддержали решение тренера
- 10.06.2025, 10:22
Большинство футболистов встретили новость аплодисментами.
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски потерял капитанскую повязку. Как сообщает польское издание onet.pl, большинство футболистов встретили новость аплодисментами.
Более того – по словам источника, близкого к команде, игроки праздновали смену и признали, что главный тренер Михал Пробеж своим шагом «заслужил уважение» коллектива.
Сам Левандовски решил приостановить выступления за национальную команду, по крайней мере до возможной смены тренера.
36-летний нападающий провел 157 матчей за сборную Польши и оформил 84 гола.