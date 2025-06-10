Диагноз системе
- Артем Синицын
- 10.06.2025, 10:30
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О странной реакции властей.
Минских школьников сняли на видео извиняющимися за порванные билеты по истории Беларуси.
«В тот момент я не думал, что это что-то большее, чем школьные экзаменационные билеты. Я не воспринимал это как часть истории Беларуси или как нечто важное. Для меня это был просто стресс, страх перед экзаменами и усталость. Я понимаю, что поступил неправильно. Не хотел никого оскорбить», — оправдывался молодой человек на фоне монумента Победы с гвоздикой в руке.
Накануне в одном из пабликов появился ролик, на котором школьники под ругательства рвут сборники экзаменационных билетов, футболят порванные книги ногами и топят разорванные страницы в унитазе.
Эта неприглядная история напомнила другой случай — как власти отреагировали на поступок могилевских подростков, показавших средний палец салюту на 9 мая.
Детям устроили показательный «урок памяти» с просмотром эпизодов фильма Элема Климова «Иди и смотри», имеющего возрастной ценз 18+.
Обе истории — хороший повод задуматься не только над причинами такого поведения подрастающего поколения, но и об эффективности реакции на него взрослых.
Начнем с первого. Подростки во все времена преподносили сюрпризы взрослым. И не всегда они бывают приятными. Но в нашем случае речь идет не просто об издержках пубертатного периода.
В таком возрасте дети отлично распознают фальшь в действиях взрослых. А ведь чего-чего, а неискренности и лицемерия в нашей сегодняшней повседневности хватает с лихвой.
Какое уважение к учебнику истории может быть у школьника, если взрослые дяди и тети относятся к этой самой истории, как к нелюбимой падчерице?
Когда в учебнике написано одно, а на деле тебе вбивают в голову, что история твоей страны началась 80 лет назад, после победы в большой войне.
Когда тебе внушают, что самым надежным союзником твоей родины является тот, кто в реальности всю нашу историю был и остается нашей главной угрозой.
Какого отношения детей к 9 мая ждут взрослые, превратившие день памяти и скорби в трешовый карнавал победобесия, вся суть которого — сохранение у власти сегодняшнего политического режима?
Да, детей заставили извиняться на камеру, провели с ними «ритуал покаяния». Но станут ли они после этого по-настоящему ценить историю своей страны? Это вряд ли. Во всяком случае, в той версии, которую им навязывают сегодня, начиная с детского сада.
Принудительное извинение на камеру — это диагноз системе, которая или не способна на иные варианты решения проблем, или просто не хочет действовать иначе, полагаясь исключительно на кнут.
Артем Синицын, «Салiдарнасць»