Диагноз системе Артем Синицын

10.06.2025, 10:30

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О странной реакции властей.

Минских школьников сняли на видео извиняющимися за порванные билеты по истории Беларуси.

«В тот момент я не думал, что это что-то большее, чем школьные экзаменационные билеты. Я не воспринимал это как часть истории Беларуси или как нечто важное. Для меня это был просто стресс, страх перед экзаменами и усталость. Я понимаю, что поступил неправильно. Не хотел никого оскорбить», — оправдывался молодой человек на фоне монумента Победы с гвоздикой в руке.

Накануне в одном из пабликов появился ролик, на котором школьники под ругательства рвут сборники экзаменационных билетов, футболят порванные книги ногами и топят разорванные страницы в унитазе.

Эта неприглядная история напомнила другой случай — как власти отреагировали на поступок могилевских подростков, показавших средний палец салюту на 9 мая.

Детям устроили показательный «урок памяти» с просмотром эпизодов фильма Элема Климова «Иди и смотри», имеющего возрастной ценз 18+.

Обе истории — хороший повод задуматься не только над причинами такого поведения подрастающего поколения, но и об эффективности реакции на него взрослых.

Начнем с первого. Подростки во все времена преподносили сюрпризы взрослым. И не всегда они бывают приятными. Но в нашем случае речь идет не просто об издержках пубертатного периода.

В таком возрасте дети отлично распознают фальшь в действиях взрослых. А ведь чего-чего, а неискренности и лицемерия в нашей сегодняшней повседневности хватает с лихвой.

Какое уважение к учебнику истории может быть у школьника, если взрослые дяди и тети относятся к этой самой истории, как к нелюбимой падчерице?

Когда в учебнике написано одно, а на деле тебе вбивают в голову, что история твоей страны началась 80 лет назад, после победы в большой войне.

Когда тебе внушают, что самым надежным союзником твоей родины является тот, кто в реальности всю нашу историю был и остается нашей главной угрозой.

Какого отношения детей к 9 мая ждут взрослые, превратившие день памяти и скорби в трешовый карнавал победобесия, вся суть которого — сохранение у власти сегодняшнего политического режима?

Да, детей заставили извиняться на камеру, провели с ними «ритуал покаяния». Но станут ли они после этого по-настоящему ценить историю своей страны? Это вряд ли. Во всяком случае, в той версии, которую им навязывают сегодня, начиная с детского сада.

Принудительное извинение на камеру — это диагноз системе, которая или не способна на иные варианты решения проблем, или просто не хочет действовать иначе, полагаясь исключительно на кнут.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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