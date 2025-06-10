Республиканское большинство в Палате представителей США сократится 10.06.2025, 10:31

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Отставка одного из конгрессменов может оставить место вакантным на несколько месяцев.

Глава комитета по вопросам внутренней безопасности Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Марк Грин в понедельник, 9 июня, объявил, что планирует уйти в отставку из Конгресса, сообщает Axios.

Это ослабит и без того хрупкое партийное большинство, единство которого пытается сохранять спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Грин сказал, что ему предложили возможность в частном секторе, которая была «слишком захватывающей, чтобы от нее отказаться». Конгрессмен уйдет в отставку после того, как Палата представителей проголосует за окончательную версию большого налогового законопроекта Трампа.

«Хотя я планировал уйти в отставку в конце работы предыдущего Конгресса, я остался, чтобы гарантировать, что меры и приоритеты президента Трампа по безопасности границ пройдут через Конгресс», - сказал конгрессмен в понедельник.

В прошлом году Грин говорил, что не будет переизбираться на второй срок, но позже изменил свое решение.

Грин и Джонсон встретились с республиканцем Майклом Макколом - бывшим главой комитета по внутренней безопасности, чтобы обсудить, кто заменит Грина во главе комитета.

Согласно планам, Маккол будет возглавлять комитет до 2026 года, чтобы дать кандидатам на эту должность время для проведения «предвыборной кампании».

Отставка Грина может оставить его место вакантным на несколько месяцев. В соответствии с законодательством штата Теннесси (который представляет Грин) губернатор Билл Ли должен назначить внеочередные выборы в течение десяти дней после того, как «вакансия» станет официально открытой, а общие выборы будут проходить через 100-107 дней после этого. Место считается надежно республиканским и, вероятно, останется в руках Республиканской партии.

После отставки Грина республиканское большинство в Палате сократится до 219 мест против 212 демократов, а это означает, что республиканцы смогут себе позволить «потерять» только три голоса при голосовании за любой партийный законопроект.

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