Ученые раскрыли тайны создания древнего артефакта 10.06.2025, 10:38

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Фото: Otto von Guericke University Magdeburg

Теперь его возможно воссоздать.

Ученые разгадали секреты изготовления Небесного диска из Небры, одного из самых известных артефактов бронзового века в Европе. Его нашли в 1999 году вблизи города Небра в центральной Германии и уже на протяжении десятилетий он интригует исследователей.

Об этом пишет Heritage Daily.

Небесный диск из Небры, датируемый примерно 1800-1600 годами до н. э. и связанный с унетицкой культурой раннего бронзового века, имеет золотые инкрустации небесных тел, вставленные в бронзовую основу с зелено-голубой патиной.

Команда из Университета Герике в Магдебурге в сотрудничестве с Государственным управлением по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт проанализировала микроскопическую структуру диска с помощью электронного рассеивания и сканирующей электронной микроскопии.

Профессор Торстен Галле объяснил: «Мы сканируем поверхность металла электронным лучом, что приводит к эффекту рассеивания электронов, который зависит от конфигурации материала... как отпечаток мельчайших компонентов». Эти узоры позволили исследователям определить, как диск формировался и переформировывался со временем.

Команда обнаружила, что диск был отлит при температуре более 1200 °C, а затем многократно перегревался и механически перерабатывался при температуре около 700 °C.

«Мы проводим то, что можно назвать металлургической криминалистикой», — отметил Галле, отметив, как команда расшифровала историю диска с помощью его внутренней структуры.

В проекте также участвовал медник Герберт Бауэр, который воссоздал несколько дисков, используя только инструменты бронзового века, такие как каменные молотки и угольные печи. Эти реплики, после анализа, показали идентичные узоры микроструктуры и несовершенства оригинала, подтвердив реконструкцию технологий производства.

Исследование демонстрирует высокий уровень мастерства ремесленников и ставит под сомнение предположение о технологических ограничениях доисторических времен. Понимание этих ранних методов производства дает ценное представление о возможностях и изобретательности древних обществ.

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