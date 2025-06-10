TIME: Как США обогнать Китай в гонке роботов
- 10.06.2025, 10:44
Времени осталось мало.
США будет трудно обогнать Китай в гонке роботов, несмотря на лидерство в области искусственного интеллекта, которое удерживают благодаря многолетним инвестициям и инновациям, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org). Китай объявил о создании государственного фонда в 1 триллион юаней на развитие робототехники в ближайшие 20 лет, что ставит перед миром серьезный вызов.
Американские компании, такие как Tesla и Boston Dynamics, призвали Конгресс оперативно и масштабно отреагировать на вызовы. Генеральный директор Apptronik Джефф Карденас подчеркнул: «Мы лидируем в ИИ и создаем одного из лучших роботов, но нам нужна национальная стратегия, чтобы сохранить это преимущество».
Для успеха США необходимо разработать комплексную федеральную стратегию в области робототехники, координирующую усилия государства и бизнеса. Важна также значительная финансовая поддержка исследований и разработок, включая увеличение государственных инвестиций в академическую и коммерческую сферу.
Особое внимание следует уделить переобучению и повышению квалификации рабочей силы, чтобы обеспечить кадры, способные работать с робототехническими системами. Кроме того, важно укреплять национальное производство роботов, повышая эффективность и снижая затраты.
Технологии цифровых двойников и расширение применения роботов — роботов, работающих рядом с людьми — станут дополнительными драйверами инноваций. Также необходимо внедрять ИИ в медицинскую робототехнику, что поможет снизить затраты на здравоохранение и поддержать экономический рост.
Времени осталось мало — без немедленного ответа США рискуют проиграть не только соревнование в области робототехники, но и утратить контроль над собственным будущим.