Сотням айтишников и рекламщиков в Минске два месяца не платили зарплату 4 10.06.2025, 10:48

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Задолженность составила почти четыре миллиона рублей.

Три компании в Первомайском районе Минска два месяца не платили работникам зарплаты, рассказала столичная прокуратура. Задолженность составила около 3,8 миллиона рублей.

Задолженности по зарплате за январь и февраль 2025 года перед 675 работниками были в фирмах, которые занимаются «компьютерным программированием» и «деятельностью по созданию рекламы». Общая сумма — около 3,8 млн рублей.

Прокурор Первомайского района Минска вынес предписание руководителям организаций с требованием выплатить причитающиеся работникам деньги.

«На сегодняшний день акты надзора исполнены в полном объеме — работникам предприятий выплачена заработная плата», — сообщили в прокуратуре.

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